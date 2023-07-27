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        Haberler Altın CANLI ALTIN FİYATLARI | 27 Temmuz 2023 son dakika altın fiyatları ne kadar? Güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatı - Altın Haberleri

        Altın alacaklar dikkat! 27 Temmuz 2023 altın fiyatları son durum

        Altın fiyatları düşüşe geçti... Son günlerde döviz kuru ve ons altın fiyatlarındaki yükselişe paralel olarak değer kazanan altın fiyatları bugün öğleden sonra ibresini aşağı döndürdü. Yaşanan gelişmelerin ardından yatırımcılar "Altın fiyatları ne kadar?" aramasını sıklaştırdı. İşte, 27 Temmuz 2023 Perşembe Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları ile canlı çeyrek altın, gram altın fiyatı son durum...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 17:17
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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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