Fed'in karar metninde, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığının altı çizilirken, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltilmesine karar verildiği kaydedildi.

Analistler, Powell'ın verilere bağlı kalacaklarını vurgulamasının, yatırımcıları Fed'in bir sonraki hamlesi konusunda kararsız bıraktığını belirterek, Banka'nın her ne kadar faiz artışlarına kapıyı açık bıraksa da "şahin" politikaların sonuna yaklaşıldığına yönelik beklentilerin güçlenmesinin altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti. İşte, 27 Temmuz 2023 güncel altın fiyatlarında son durum...

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