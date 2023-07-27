Altın alacaklar dikkat! 27 Temmuz 2023 altın fiyatları son durum
Altın fiyatları düşüşe geçti... Son günlerde döviz kuru ve ons altın fiyatlarındaki yükselişe paralel olarak değer kazanan altın fiyatları bugün öğleden sonra ibresini aşağı döndürdü. Yaşanan gelişmelerin ardından yatırımcılar "Altın fiyatları ne kadar?" aramasını sıklaştırdı. İşte, 27 Temmuz 2023 Perşembe Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları ile canlı çeyrek altın, gram altın fiyatı son durum...
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Fed'in karar metninde, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığının altı çizilirken, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltilmesine karar verildiği kaydedildi.
Analistler, Powell'ın verilere bağlı kalacaklarını vurgulamasının, yatırımcıları Fed'in bir sonraki hamlesi konusunda kararsız bıraktığını belirterek, Banka'nın her ne kadar faiz artışlarına kapıyı açık bıraksa da "şahin" politikaların sonuna yaklaşıldığına yönelik beklentilerin güçlenmesinin altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti. İşte, 27 Temmuz 2023 güncel altın fiyatlarında son durum...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.687,77
1.688,08
- 3
ALTIN/ONS FİYATI
1.977,50
1.977,82
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.700,43
2.760,01
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.794,80
10.999,12
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.380,53
5.516,43
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- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.794,80
10.999,12
- 8
ATA ALTIN FİYATI
11.231,37
11.517,08
- 9
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.545,18
1.636,09
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- 10