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        Haberler Altın CANLI ALTIN FİYATLARI 21 Temmuz 2023 | Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında hareketlilik! 21 Temmuz gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki son durum, altının ons değeri ve dolar/TL kurundaki gözlemlenen hareketliliğe paralel olarak dlagalı bir seyir izlemeye devam ediyor.  İşte 21 Temmuz Cuma yarım, çeyrek, gram, tam ve cumhuriyet altın fiyatlarında son durum...

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 09:02
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