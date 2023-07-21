Canlı altın fiyatları, haftanın son işlem gününde araştırılmaya devam ediyor. En güvenli yatırım araçlarından biri olarak görülen altın fiyatları günlük ve haftalık bazda hareketli bir grafik çizmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün açıklanan Merkez Bankası faiz kararı ile 15 seviyesinde olan faizler 250 baz puan artarak yüzde 17,50 oldu. İşte 21 Temmuz Cuma gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatları...

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