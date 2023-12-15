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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın'dan asgari ücret açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın'dan asgari ücret açıklaması

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, "Diliyoruz ve umuyoruz ki, tarafların mutabakatıyla bir asgari ücret çıkacak. İktidarımız, hükümetimiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün küresel ve bölgesel krizlere rağmen, bütün ekonomik süreçlere rağmen vatandaşımızı enflasyona ezdirmemeye çalıştık." dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 18:42 Güncelleme: 15.12.2023 - 18:42
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        Bakan Yardımcısı'ndan asgari ücret açıklaması
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, ‘asgari ücret’ ile ilgili, "Asgari ücret tespit komisyonumuz çalışmalara başladı, ilk toplantısını da yaptı. Önümüzdeki pazartesi itibariyle ikinci toplantısını da yapacak. Bu ayın içerisinde, bu ayın sonuna kadar asgari ücret konusunu mutabakata bağlayacak. Diliyoruz ve umuyoruz ki, tarafların mutabakatıyla bir asgari ücret çıkacak" dedi.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası’nın düzenlediği ‘işadamları ve sektör temsilcileriyle buluşma’ toplantısına katıldı. Burada iş dünyasının sorularını dinleyerek sorularını cevapladı. Toplantı sonrasında Adıyaman Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’ni ziyaret eden Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, engelli çocuklar ve aileleriyle sohbet etti.

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        Adıyaman merkez Örenli Mahallesi’nde yapımı devam eden kalıcı deprem konutlarında incelemede bulunan Ahmet Aydın, burada gazetecilerin sorularını cevapladı.

        "REEL OLARAK BAKTIĞIMIZDA ASGARİ ÜCRETİ 3 KAT ARTTIRMIŞIZ"

        Asgari ücret ile ilgili konuşan Ahmet Aydın, "Asgari ücret tespit komisyonumuz çalışmalara başladı, ilk toplantısını da yaptı. Önümüzdeki Pazartesi itibariyle ikinci toplantısını da yapacak. Bu ayın içerisinde, bu ayın sonuna kadar asgari ücret konusunu mutabakata bağlayacak.

        Diliyoruz ve umuyoruz ki, tarafların mutabakatıyla bir asgari ücret çıkacak. İktidarımız, hükümetimiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün küresel ve bölgesel krizlere rağmen, bütün ekonomik süreçlere rağmen vatandaşımızı enflasyona ezdirmemeye çalıştık. Tüm gayretimiz bunun için oldu.

        Bu manada da 2002’de 184 TL olan asgari ücreti bugün itibariyle 11 bin 402 TL’ye kadar çıkarttık. Aslında reel olarak baktığımızda asgari ücreti tam üç kat arttırmışız. İnşallah temennimiz, tarafların mutabakatıyla enflasyona ezdirilmeyecek şekilde bir asgari ücret olmasıdır. Bu noktada ciddi çalışmalar sürüyor” dedi.

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        Asgari ücret desteği konusunda ise Aydın, “2016’dan beri bir asgari ücret desteği de veriyoruz. Her çalışan başına 500 TL asgari ücret desteği veriyoruz. Bu güne kadar 1.7 milyon işyerinde yaklaşık 25 milyar Lira bir asgari ücret desteği verdik.

        Yine özellikle bütün ücretlerde asgari ücret tarifesine kadar bir vergi muafiyeti getirdik. Bütün çalışanlara ilişkin olarak. Buda ciddi bir vergi istisnasıdır. Bu konuda çalışanlarımızı rahat ettirmek adına asgari ücret kısmına kadar olan vergilerde muafiyet getirdik” diye konuştu.

        Aydın ayrıca, Adıyaman’da 41 bin 324 konutun inşaatının devam ettiğini, Adıyaman’ın adeta bir şantiyeye döndüğünü sözlerine ekledi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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