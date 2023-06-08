Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Teknoloji

Çalışanlarının yüzde 5'ini işten çıkarıyor

Sosyal medya platformu Reddit, çalışanlarının yaklaşık yüzde 5'ini işten çıkarma kararı aldı

Giriş: 08.06.2023 - 10:08 | Güncelleme: ABONE OL
Çalışanlarının yüzde 5'ini işten çıkarıyor
AA

Reddit Üst Yöneticisi Steve Huffman, şirket çalışanlarına gönderdiği e-postada, yeniden yapılanmaya gidilirken yaklaşık 90 çalışanın işten çıkarılacağını ve işe alımların yavaşlatılacağını aktardı.

Huffman, "Yılın ilk yarısını sağlam geçirdik ve bu yeniden yapılanma bu ivmeyi ikinci yarıya ve ötesine taşımamız için bizi konumlandıracak." değerlendirmesinde bulundu.

The Wall Street Journal'da yer alan haberde, yaklaşık 2 bin kişilik iş gücüne sahip Reddit'deki işten çıkarmaların şirket çalışanlarının yaklaşık yüzde 5'ine tekabül ettiği belirtildi.

ABD'de Kovid-19 salgını döneminde personel sayısını önemli ölçüde artıran teknoloji şirketlerinde işten çıkarmalar devam ediyor.

Yükselen enflasyon ve olası resesyon endişelere neden olurken birçok teknoloji şirketi, geçen yıl itibarıyla binlerce kişiyi işten çıkarma ya da yeni işe alımlara ara verme kararı almaya başlamıştı.

Bu şirketler arasında Meta, Amazon, Microsoft ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet gibi teknoloji sektörünün önde gelen firmaları da yer almıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
ADOB, Yaza Merhaba konseriyle sezonu tamamladı
ADOB, Yaza Merhaba konseriyle sezonu tamamladı
'Fata Morgana' sergisi Yason Burnu'nda
'Fata Morgana' sergisi Yason Burnu'nda
Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı
Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı
Denizli'de heyelan kâbusu! İki ev hasar aldı
Denizli'de heyelan kâbusu! İki ev hasar aldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.