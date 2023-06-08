Çalışanlarının yüzde 5'ini işten çıkarıyor

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Reddit Üst Yöneticisi Steve Huffman, şirket çalışanlarına gönderdiği e-postada, yeniden yapılanmaya gidilirken yaklaşık 90 çalışanın işten çıkarılacağını ve işe alımların yavaşlatılacağını aktardı.

Huffman, "Yılın ilk yarısını sağlam geçirdik ve bu yeniden yapılanma bu ivmeyi ikinci yarıya ve ötesine taşımamız için bizi konumlandıracak." değerlendirmesinde bulundu.

The Wall Street Journal'da yer alan haberde, yaklaşık 2 bin kişilik iş gücüne sahip Reddit'deki işten çıkarmaların şirket çalışanlarının yaklaşık yüzde 5'ine tekabül ettiği belirtildi.

ABD'de Kovid-19 salgını döneminde personel sayısını önemli ölçüde artıran teknoloji şirketlerinde işten çıkarmalar devam ediyor.

Yükselen enflasyon ve olası resesyon endişelere neden olurken birçok teknoloji şirketi, geçen yıl itibarıyla binlerce kişiyi işten çıkarma ya da yeni işe alımlara ara verme kararı almaya başlamıştı.

Bu şirketler arasında Meta, Amazon, Microsoft ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet gibi teknoloji sektörünün önde gelen firmaları da yer almıştı.

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