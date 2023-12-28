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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye Resmi Gazete'de - İş-Yaşam Haberleri

        Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye Resmi Gazete'de

        Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 06:05 Güncelleme: 28.12.2023 - 07:05
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        Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye Resmi Gazete'de
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        Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        AA'nın haberine göre; çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapılacak.

        Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yasalaştı
        Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yasalaştı Haberi Görüntüle

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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