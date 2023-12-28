Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye Resmi Gazete'de
Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı
Giriş: 28.12.2023 - 06:05 Güncelleme: 28.12.2023 - 07:05
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.
AA'nın haberine göre; çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapılacak.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.