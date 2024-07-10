BYD Türkiye Genel Müdürü tarih verdi: 'Ulaşılabilir olacak'

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Türkiye'ye 27 yılın ardından ilk kez doğrudan bir otomotiv yatırımı Çin'den geldi. Çinli elektrikli araç üreticisi BYD ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan anlaşmaya göre, BYD, Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım yapacak.

Bu kapsamda, yıllık 150 bin adet kapasiteli otomotiv fabrikası kurulacak, tesiste 2026 yılından itibaren elektrikli ve plug-in hibrit modeller üretilecek.

BYD yatırımı neden önemli? Haberi Görüntüle

Artık yerli bir üretici olacak BYD'nin yol haritası hakkında kuşkusuz çok fazla merak edilen nokta bulunuyor.

İşte bu soruların cevaplarını markanın Türkiye distribütörü olan ALJ Türkiye'nin CEO’su Ali Haydar Bozkurt ve BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun düzenlenen özel bir etkinlikte yanıtladı.

REKLAM 'TÜRKİYE EN DOĞRU ADRES' Yatırım kararının Türkiye açısından önemine değinen ALJ Türkiye ve Avrupa Başkanı & CEO’su Ali Haydar Bozkurt, "Bir Türk vatandaşı olarak BYD gibi dünya devi bir markanın ülkemizde otomobil üretme kararı almasından dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmeliyim. 27 yıl sonra böylesine bir otomotiv yatırımının gelmesi ve BYD’nin üretim için Türkiye’yi seçmiş olması bizi çok gururlandırıyor. BYD’nin Türkiye fabrikası ciddi bir istihdam ve ihracat rakamı sağlayacak" dedi. Geçtiğimiz yıl BYD arasında distribütörlük anlaşması imzaladıklarını aktaran Bozkurt, "Biz ALJ Türkiye olarak distribütörlük konusundaki yükümlülükleri yerine getiremeye devam edeceğiz. ALJ Türkiye olarak hangi işe imza attıysak, en başında eğer imkanı varsa ülkede o yatırımın gerçekleşmesi için çalışmalar yaptık. Türkiye gerçekten coğrafyası gereği çok stratejik bir konumda. Lojistik sistemimiz ve üretim kalitemiz kendini dünyaya kabul ettirmiş durumda. Hem mavi yaka hem da hem mühendislik olarak çok güzel işler ortaya koyuyoruz. Deneyimli bir tedarik sistemimiz var ve tüm bunlar bir araya geldiğinde Türkiye, yatırım için en doğru adres olarak öne çıkıyor" diye konuştu.

'BU YATIRIM ÖRNEK OLACAK' Son yıllarda Çinli markaların yeni teknolojiye sahip ürünlerle dünyaya açılmasının çok sık konuşulur hale geldiğini de vurgulayan Bozkurt, "Daha önce yaptığımız değerlendirmelerde de, ‘Çinli firmalar global pazarlara açılmak istiyorlarsa Türkiye’nin yerel avantajlarıyla en doğru lokasyon olduğunu’ ifade etmiştik. Böylesine büyük bir yatırımın yapılmasının resmi olarak gerçekleşmesi yıllar alabilecek bir süreç, ancak çok hızlı bir şekilde imzalar atıldı ve kendi alanında lider bir marka olan BYD’nin Türkiye’de yatırım yapması kesinleşti" dedi.

REKLAM Diğer markaların da Türkiye'ye yatırıma gelebileceğini kaydeden Bozkurt, "BYD’nin Türkiye’de gerçekleştirdiği yatırım, başka markaları da tetikleyecektir. Bu yatırımın örnek olarak gösterileceğini düşünüyorum. Sadece Çinli markalar değil, diğer coğrafyalardan markalar da, Türkiye’nin yatırım için doğru yer olduğunu görerek, ülkemizi yatırım konusunda radarlarında tutacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı. 'MANİSA'DAKİ TESİS GENİŞLEMEYE MÜSAİT OLACAK' BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun da, Çinli markanın lansmanını geçtiğimiz yılın Ekim ayında yaptıklarını hatırlatarak, "Bugün geldiğimiz noktada ise BYD’nin yatırım kararı büyük önem taşıyor. BYD’nin devasa üretim tesisi, markanın Avrupa’da büyümesi için en önemli merkezlerden biri olacak. Manisa’da tesisin inşa edileceği ilgili alanın ziyaret ettik ve başlangıçta 150 bin araç kapasitesiyle yapılacak tesisin arsası genişleme müsait olarak planlandı. Buradaki tesiste, elektrikli ve plug-in hibrit modellerinin üretimi gerçekleştirilecek" bilgilerini paylaştı.

BYD Türkiye operasyonunun başladığı ilk günden beri markanın Başkanı, Avrupa Başkanı ve Dünya Başkan Yardımcıları'nın birçok kez Türkiye'ye ziyarette bulunduklarını kaydeden Ergun, "Her geldiklerinde Türkiye pazarına olan inançlarını çok kuvvetli dile getirdiler. BYD Başkanı Wang Chuanfu bayilerimize yaptığı ziyaretlerde bu niyetlerini kuvvetli söylemlerle dile getiriyordu. Biz ilk günden itibaren planlarımızı buna göre yaptık. BYD’nin bu yatırım kararı, markanın Türkiye’de yeni bir döneme girmesini sağlayacak. Önümüzdeki dönemde BYD’nin çok agresif bir şekilde büyüyeceğini göreceğiz. Türkiye pazarında dengeleri çok hızlı bir şekilde değiştireceğiz. Tam elektrikli ve şarj edilebilir hibrit modellerimizle BYD çok hızlı bir büyüme elde edecek" dedi.

REKLAM HEDEF 3 YILDA İLK 3'E GİRMEK Çin'den ithal edilen tüm yakıt türlerindeki otomobillere, 8 Temmuz itibari ile yüzde 40 ek gümrük vergisi uygulanmaya başlandı. Yerli üreticileri korumak ve pazardaki yerli araç payını artırmak üzere alınan bu karar kapsamında, Çinli otomobil markalarının ithal ettikleri araçları ek gümrük vergisine maruz kalmadan satmalarının tek yolu ise Türkiye'ye yatırım yapmaları olarak belirlendi. Dolayısı ile, 1 milyar dolarlık yatırım anlaşması sayesinde, BYD'nin yerli üretime geçene kadar ek gümrük vergisine maruz kalmadan otomobillerini Türkiye'de satabilmesinin önü açılmış oldu.

Bunun ne zaman gerçekleşeceği henüz belirsizliğini korurken, markanın Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, bu konuda bir ipucu paylaştı. Ergun, "Yatırım teşvik belgesi, resmi gazetede yayınlandıktan sonra Kasım-Aralık aylarında araçlarımızı daha ulaşılabilir bir şekilde sunmaya başlayacağız. Bu da BYD’nin 2024 yılını 10 bin adetler civarında tamamlamasını sağlayacak. Sonraki yıl ise bunun en az 3 katını satacak kadar potansiyele sahip olacağız. Model sayılarımız da hızla artacak. Aynı zamanda üretim planlamalarına bağlı olarak yıl sonunda ATTO 3 ve SEAL U DM-i modeline ek olarak elektrikli bir modeli daha sunmayı planlıyoruz. Agresif büyümeyle birlikte markamız 3 yıl içerisinde binek otomobil pazarında Türkiye’de en çok tercih edilen ilk 3 marka arasında yer alacak" dedi.

'ÜRETİME DAHA ERKEN BAŞLAMAK İÇİN ÇALIŞILIYOR' BYD'nin Türkiye'de daha erken üretime geçebileceğini de kaydeden Ergun, "BYD, 2026 yılının sonuna kadar üretim yatırımını tamamlamak üzere bir sözleşme imzaladı. Bununla birlikte BYD bu üretimi çok daha erken bir süreçte başlatmak üzere çalışmalar yapıyor. Mevcut pazar dengelerinin değiştiği bir dönemde Türk tüketicisine uygun modelleri satışa sunacağız. Yıl sonunda bayi adedimizi 20’ye çıkarmayı ve önümüzdeki yıl ise 40’un üzerine çıkarmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.