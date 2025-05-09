BYD'den Türkiye'ye özel model! Düşük ÖTV dilimine girecek...

Türkiye fabrika yatırım süreci devam eden Çinli otomobil markası BYD, Türkiye'ye özel bir model geliştirdi.

Yapılan açıklamaya göre, markanın D sedan segmentinde yer alan elektrikli modeli Seal, Mayıs ayı ile birlikte artık 160 kW’lık yeni güç ünitesi ve arkadan itişli olarak da tercih edilebilecek.

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Türkiye'ye özel olarak geliştirilerek üretilmeye başlanan bu versiyon, yüzde 10 ÖTV dilimine yer alıyor.

Seal, bugüne kadar Türkiye'de sadece 4x4 çekiş sistemi ve 390 kW (530 HP) güç üreten versiyon ile satıştaydı. Yeni gelen 'Türkiye'ye özel' güç seçeneği ile birlikte aracın başlangıç fiyatı da 1 milyon TL'den daha fazla ucuzlamış durumda.

Öyle ki, BYD'den yapılan açıklamaya göre, 'Design' donanım seviyesiyle satışa sunulacak Seal'in Türkiye'ye özel versiyonu lansman özel olarak 1 milyon 850 bin TL’lik fiyat etiketi ile bayilerde yerini alacak.

'BÜYÜK İLGİ BEKLİYORUZ'

BYD'nin yüzde 10 ÖTV dilimine giren yeni Seal modeli ile ilgili detayları markanın Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun'den öğrendik.

Bir grup basın mensubu ile bir araya gelen Ergun, hem yeni modelin detayları hem de markanın gelecek hedeflerine ilişkin konuştu.

Arkadan itişi Seal modeline yoğun ilgi beklediklerini kaydeden BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, "Elektrikli D segment sedan BYD Seal modelimizi ilk defa Aralık 2024’te dört tekerlekten çekiş sistemine sahip çift motorlu ‘AWD’ versiyonu ile satışa sunmuştuk. Mayıs ayı itibarıyla aynı sportif tasarımı, Türkiye’ye özel olarak üretilen 160kW’lık güç ünitesi ile satışa sunuyoruz. Seal Design, yüzde 10 ÖTV dilimine giren bir sedan model olarak Türk tüketicileri için önemli bir alternatif olacak. Bu modelin büyük ilgi görmesini ve yükselen satış grafiğimize önemli katkılar yapmasını bekliyoruz" dedi. REKLAM Ergun, elektrikli araç pazarının hızlı büyümesine de dikkat çekerek, "2024'te elektrikli araçların payı yüzde 10'u aştı, bu yıl içinde yüzde 20’lere çıkar diye tahmin ediyoruz. Bu konuda Avrupa'yı çok hızlı yakaladık. Plug-in hibrit otomobillerin pazar payının da bu yıl yüzde 10’u bulabileceğini düşünüyoruz" tahminlerini paylaştı. BYD Türkiye Genel Müdürü Ergun'un verdiği bilgiye göre, 2025'te Sealion 7 ve Atto 2 modellerini Türkiye'ye getirecek BYD, yıl sonuna kadar 50 bin adet araç satmayı planlıyor.

TEK ŞARJ İLE 460 KM MENZİL Verilen bilgiye göre, yeni Seal Design, 160 kW (218 HP) gücündeki motoruyla 0’dan 100 km/s hıza 6.9 saniyede ulaşıyor. Tek motorlu ve arkadan itişli bu versiyon, 61.4 kWsa kapasiteli bataryasıyla WLTP karma sürüş verilerine göre 460 kilometre menzil sunuyor. Bataryası ise yüzde 30’dan yüzde 80’e DC hızlı şarj ile 26 dakikada şarj edilebiliyor. 2026'DA YERLİ ÜRETİME BAŞLAYACAK Türkiye'de fabrika kurma hazırlıklarına devam eden Çinli otomobil üreticisi BYD, toplamda 1 milyar dolarlık yatırım yapacak. Manisa'da inşa edilecek fabrikanın yıllık üretim kapasitesinin 150 bin adet olması bekleniyor. 2026 yılından itibaren tesiste elektrikli ve plug-in hibrit modeller üretilecek. TESLA DA TÜRKİYE'YE ÖZEL GELİŞTİRMİŞTİ Bundan tam 1 yıl önce, BYD'nin hem küresel arenada hem de Türkiye'de en büyük rakibi konumunda olan ABD'li Tesla'dan da benzer bir hamle gelmişti. Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı Yüzde 10 ÖTV'li Tesla 10 dakikada bitti Tesla'nın Türkiye'deki tek otomobili olan Model Y'nin arkadan itişli versiyonu, bataryası ve motor gücünde yapılan güncelleme ile yüzde 10 ÖTV dilimine girebilmişti. Böylece, otomobilin fiyatı o dönem 2.7 milyon TL seviyesinden 1.8 milyon TL'nin altına çekilebilmişti. Yüzde 10 ÖTV dilimine giren Model Y'nin makyajlı versiyonu da Nisan ayında Türkiye'de ön satışa sunulmuş, otomobil dakikalar içerisinde tükenmişti.