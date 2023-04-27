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Bugün yurtiçi piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın (TCMB) saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararına çevrilecek.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) geçen ay politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8.5'te sabit bırakmıştı. Şubat ayında ise 50 baz puanlık faiz indirimine gitmişti.

PPK kasım ayındaki 150 baz puanlık indirimin ardından aralık ve ocak toplantılarını pas geçti. Merkez 2022 Ağustos-Kasım döneminde toplamda 500 baz puanlık faiz indirimine gitmişti. Şubat ayındaki kararla beraber 6 ayda politika faizini 550 baz puan indirmiş oldu.

ANKETLER NE DİYOR?

Bugün ise ağırlıklı olarak Merkez'in faizi sabit bırakması bekleniyor. AA Finans'ın 23 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu politika faizinin yüzde 8.50'de sabit bırakılmasını beklediğini bildirdi. Ekonomistlerden 4'ü mevcutta yüzde 8.50 düzeyinde bulunan politika faizinin 50 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, 19'u politika faizinin sabit tutulacağını öngördü.

Reuters anketine katılan 21 ekonomistin tamamı ise seçimlerden önceki, son PPK'da faizin sabit bırakılmasını beklediğini bildirdi.

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