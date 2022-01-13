Taraftarlar peşinden koşacak!

Uluslararası denetim ve danışmanlık kuruluşu Deloitte’un Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon (TMT) sektörlerine ilişkin tahminlerini paylaştığı TMT Öngörüleri 2022 raporu açıklandı. Rapor, Türkçe karşılığı ‘değiştirilemez para-çip’ olan NFT (non-fungible token) çılgınlığının, spor dünyasını da etkisi altına alacağına dikkat çekti.
Rapora göre, özgünlüklerini doğrulamak ve alıcıların mülkiyeti onaylamasına izin vermek için bir blok zincirinde şifrelenmiş, eşi ve benzeri olmayan NFT tarzı eserlerin 2022 sonuna kadar milyonlarca spor taraftarına ulaşacağı tahmin ediliyor. Deloitte’un tahminlerine göre 2022’de dünya genelinde 4-5 milyon taraftar, spor içerikli NFT’lere sahip olacak. Spor dünyasıyla alakalı NFT’lerin satışından elde edilecek rakamın, 2022’de bir önceki yıla göre ikiye katlanarak 2 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
SPORDA YENİ GELİR KAYNAĞI
Deloitte Türkiye Blokzincir Hizmetleri Lideri Uğur Kağan Dinçsoy konuya ilişkin yaptığı açıklamada, pandeminin hızlandırdığı dijital dönüşümün bir uzantısı olan NFT’lerin, yakın gelecekte gündelik hayatın bir parçası haline geleceğini ifade etti.
Dinçsoy, “Öngörülerimize göre 2022 yılı, NFT’lerin spor dünyasında önemli bir gelir kaynağı haline geleceği yıl olacak. Tüketicilerin bu konudaki yaklaşımı olumlu olursa NFT pazarı, taraftar deneyiminin dijitalleşmesi, globalleşmesi ve ticarileştirilmesi anlamında büyük bir açılım sunacak. Türkiye’de başta Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Karşıyaka, Eskişehispor, Göztepe, Başakşehir ve Yeni Malatyaspor olmak üzere 40’a yakın futbol ve spor kulübü yakın zamanda taraftar token’leri piyasaya sürdü” diye konuştu.
NFT'LER TARAFTARLARLA ETKİLEŞİMİ ARTIRACAK
Rapordan öne çıkan bazı satırbaşları şöyle:
- 2022’de NFT’lerin spor alanında üretilecek en yaygın örnekleri özel video klipler ve oyuncu kartları olacak. Bu eserlerin değeri, oyuncunun şöhreti, spor etkinliğinin önemi ve NFT bağlamında kullanıcılara sunulacak ek faydalara bağlı olarak artacak.
- NFT’ler, pandemi döneminde gelirleri azalan spor ligleri, takımlar ve bireysel atletler için önemli bir gelir kanalı yaratacak. Dünyanın en büyük futbol NFT platformunun 2021 yılının ilk 9 ayındaki satışlarının toplamı 128 milyon dolara ulaşmıştı.
- NFT’ler, taraftarlarla ilişkilerin geliştirilmesi konusunda da önemli bir fırsat sunacak. Ayın oyuncusunu seçmek (Japonya), devre arasında çalacak şarkıları belirlemek (İtalya) ya da yeni transferin kadro numarasını seçmek (Türkiye) gibi taraftarlara cazip gelen etkileşim seçeneklerinden birisi de NFT’lerin seçimi ve sergilenmesi gibi konular olacak.
- Sporla alakalı NFT’lerin en fazla futbol, basketbol, beyzbol, e-spor ve buz hokeyi dallarından çıkacağı tahmin ediliyor. Ancak Formula 1 gibi uluslararası spor organizasyonlarının da alternatif NFT seçenekleri sunması bekleniyor.
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