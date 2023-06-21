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Bu yaz havuzu spor salonunuz yapın! 8 vücut egzersizi ile hem zayıflayın hem de kas ağrılarınızdan kurtulun

Su, vücut ağırlığınızın bir kısmını desteklediği ve eklemlerinizdeki baskıyı azalttığı için havuz, şınav çekmek için harika bir yerdir. Etkili bir güç antrenmanı elde etmek için havuzun sağladığı doğal dirençten yararlanabilirsiniz. Sadece yüzmekle kalmayın bu vücut egzersizlerini de mutlaka deneyin.

Giriş: 21.06.2023 - 13:07 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Su, kuvvet antrenmanı gibi direnç sunar, ancak aynı zamanda vücut ağırlığınızı destekleyerek eklemlerinizdeki baskıyı azaltır. Bu, havuz egzersizlerini, düşük etkili ve bir yaralanmadan kurtulan veya eklem ağrısı çeken kişiler için harika kılar.

  • İster düşük etkili bir egzersiz rutini arıyor olun, ister sadece bu yaz güneşli havanın tadını çıkarırken egzersiz yapmak isteyin, bu egzersizler kalp atış hızınızı artırmanın ve tüm vücudunuzu forma sokmanın harika bir yoludur.

  • HAVUZ EGZERSİZLERİNİN FAYDALARI NELERDİR?

    Havuz antrenmanları, kuvvet antrenmanı ve kardiyo egzersizi yapmanın etkili, düşük etkili bir yoludur. Havuzdaki su direnç oluşturduğundan, ağırlık veya herhangi bir ekipman olmadan havuzda kuvvet antrenmanı egzersizleri yapabilirsiniz.

    Ayrıca suyun kaldırma kuvveti kendinizi daha hafif hissetmenizi sağlar ve eklemlerinize daha az baskı uygular. Bu nedenle havuz egzersizleri, artrit veya eklem noktası olan, bir yaralanmadan kurtulan veya aşırı vücut ağırlığıyla uğraşan kişiler için güvenli bir şekilde egzersiz yapmak için harika bir yoldur.

    Son olarak, havuzda çalışarak düzenli egzersize benzer sonuçlar bekleyebilirsiniz: kardiyovasküler sağlığı iyileştirmek, kasları güçlendirmek, vücudunuzu sıkılaştırmak ve daha az stresli hissetmek.

  • HAVUZ EGZERSİZLERİ YAPARAK KİLO VEREBİLİR MİSİN?

    Evet, havuz egzersizleri yaparak kilo verebilirsiniz. İster yüzerek, ister havuzda yürüyerek veya koşarak kardiyo dayanıklılığına odaklanın, ister direnç egzersizleri yapın, kalori yakarken vücudunuzu sıkılaştırabilir ve sıkılaştırabilirsiniz. Herhangi bir egzersiz şekli gibi, havuz egzersizleri de kilo kaybına neden olabilir.

    Resmi bir egzersiz rutini için, her egzersizi toplam 10 tekrarla tamamlamayı hedefleyin ve devreyi 3 kez tekrarlayın.

  • KARDİYO HAVUZU EGZERSİZLERİ

    Havuzda yürümek

    Havuzun sığ ucunda durun ve sığ ucun karşı tarafına bakın. Ardından havuzun diğer tarafına doğru ilerleyin. Arkanı dön ve başlangıç ​​pozisyonuna geri yürü. Dışarıda yürüyormuş gibi kollarınızı pompalayın.

  • Havuzda koşma egzersizi

    Havuzun sığ tarafının bir ucundan başlayın. Havuzda yürürken yaptığınız gibi adım atmak yerine koşmaya çalışın ve her adımın altından biraz hava (su!) alın. Havuzun diğer ucuna doğru koşuyormuş gibi davranın ve kollarınızı pompalayın.

    Not: Kollarınızı suyun altına pompaladığınızda, omuzlarınızı ve kol kaslarınızı da çalıştırmış olursunuz. Kollarınızı suyun üzerine pompaladığınızda (su, göğüs derinliği yerine sadece bel derinliğindeyse), kollar üzerinde daha az egzersiz yapar.

  • ALT VÜCUT HAVUZU EGZERSİZLERİ

    Diz vuruşları

    Kollarınızı ve sırtınızı havuzun kenarına yaslayın. Ardından, bir dizinizi suyun tepesine doğru uzatırken bisiklet sürüyormuş gibi yapın ve ardından aşağı doğru bastırın ve tekrar suya doğru ilerleyin. Bacakları değiştirmeye devam edin, önce dizinizi yukarı ve içeri getirin ve ardından bacağınızı düz bir şekilde tekmeleyin. Bu, kalp atış hızınızı artıracak bir kardiyo hareketidir, ancak aynı zamanda daha düşük bir vücut kuvvet antrenmanı egzersizidir!

  • Kurbağa vuruşları

    Yüzünüz duvara dönük, başınızı ellerinize dayayın veya duvarın kenarına ya da bir erişteye tutunun. Bacaklarınızı içeri çekin, dizlerinizi yanlara doğru bükün (kurbağa pozisyonunda). Ardından, her iki tarafa çapraz olarak düz bir şekilde tekmeleyin ve bir kurbağa tekmesi için onları merkeze geri getirin. Tekrarlamak.

  • ÜST VÜCUT HAVUZU EGZERSİZLERİ

    Pazı bukleler

    Kollarınızı yanlarınızda tutarak avuçlarınızı açın ve parmaklarınızı birbirine sıkın. Ardından dirseklerinizi bükün ve ön kollarınızı yukarı doğru kıvırın, böylece elleriniz omuzlarınıza doğru baskı yapsın. Kollarınızı yanlarınıza geri getirin ve tekrarlayın. Daha fazla direnç için bunu göğüs derinliğinde suda yapın.

  • Tricep uzantısı

    Dik durun ve her iki dirseğinizi yanlarınıza doğru sarın. Dirseklerinizi 90 derece bükün, böylece elleriniz önünüzde ve kollarınız havuzun dibine paralel olsun. Trisepslerinizi sıkarak kollarınızı arkanızda düzleştirmek için kollarınızı yukarı ve geriye doğru bastırın. Bükülmüş dirseklere dönün ve tekrarlayın.

  • Göğüs presi

    Düz durun ve kollarınızı suyun altında yanlarınıza doğru uzatın. Avuç içlerini açın ve parmaklarınızı birbirine bastırın. Ardından, kollarınızı düz tutarak, kollarınızı bir ağaca dolamış gibi parmaklarınızı önünüzde birleştirin. Bir bonus için, avuç içlerini yanlara doğru geri getirirken ters konuma bakacak şekilde çevirin.

  • Havuz şınavı

    Ayaklarınız havuzun duvarından birkaç metre uzakta ve elleriniz omuzlarınız kadar geniş havuzun kenarında durun. Dirseklerinizi yanlara doğru bükerek şınav çekin. Başlamak için kollarınızı düzeltin.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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