İşte maydanozun zayıflamaya olan etkileri…
Yaprakları ve sapı antiseptik olup gaz giderici etkisi vardır.
Araştırmalara göre, diyabeti olanlarda kan şekeri düzeyini düşürmeye yardımcı olduğu kanıtlandı. Ancak araştırmalar sürüyor.
Maydanozun beta karoten ve C vitamini içeriği sayesinde anti-inflamatuar özelliği bulunuyor. Böylelikle artrit kontrolünde önemi bir yere sahiptir.
Diş ve diş eti hastalıklarına karşı koruyucu görev görüyor. Ağız kokusunun giderilmesinde de etkilidir.
Maydanoz içeriğindeki beta karoten sayesinde ileri yaştaki kişilerde retina sağlığını koruyor. A vitaminin iyi kaynağı olan maydanoz göz sağlığını koruyucu etki gösteriyor.
Maydanoz deyince bağışıklık sistemini akla geliyor. İçeriğindeki A, C, K vitaminleriyle folat, bağışıklık sisteminizi güçlendirirken, A vitamini lenfosit ve beyaz kan hücreleri üzerinde doğrudan etkilidir. Klorofil içeren maydanoz, anti bakteriyel anti mantar özelliklere sahiptir.
Ciddi bir hastalığın nedeni olmadığı takdirde mide bulantısına iyi geliyor.
Karaciğeri zehirli maddelerden temizlemek için yardımcıdır.
Antioksidan içeriği yüksek olan maydanoz aynı zamanda kalp sağlığı ve kansere karşı da koruyucudur.
A vitamininin öncül maddesi beta karoten ve C vitamini içeriğinden dolayı antioksidan özelliğe sahip olan maydanoz serbest radikallerin oluşumunu engelliyor.