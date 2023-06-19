Şişkinlik verebilir
Kısa süre sonra kendinizi rahatsız edici pişmanlıkla dolu bulmak için peynir yerseniz, muhtemelen kabarcıklı makarna fırınınızdaki tüm çedar, İsviçre ve gouda'yı suçlayabilirsiniz.
Bitki bazlı tescilli bir diyetisyen olan Amy Gorin, süt ürünlerini sindirmek için mücadele eden (düzenli olarak bir kısmını yiyen) insanların 30 dakika ila iki saat içinde oldukça şişkin olduklarını söylüyor.
Açıkçası, genel peynir tüketiminizi azaltmak yardımcı olabilir ancak az miktarda peynir yedikten sonra hala çok fazla şişkinlik yaşıyorsanız, çeşitlerinizi karıştırmayı deneyebilirsiniz: Gorin, muenster, brie ve camembert'in daha az laktoz içerdiğini söylüyor. Diğer peynir muadillerinden bazılarına göre daha kolay sindirilebilir ve daha az yan etkiye neden olabilir.