Kabız olabilirsiniz

Sabat, "Aşırı miktarda peynir yemek potansiyel olarak kabızlığa yol açabilir. Peynir yağ oranı yüksek ve lif oranı düşük bir besindir, bu da sindirimi yavaşlatabilir ve dışkının bağırsaklardan geçişini zorlaştırabilir. Bu, seyrek bağırsak hareketlerine ve atığın atılmasında güçlükle sonuçlanabilir." diyor.

Sabat, "Kısa vadede, büyük miktarlarda peynir tüketmek anında rahatsızlığa ve şişkinliğe neden olabilirken, uzun süreli aşırı tüketim kronik kabızlığa yol açabilir" diye açıklıyor.