Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Severek tüketiyoruz ama… Diyetisyenlere göre fazla peynir tüketmenin 12 yan etkisi

Peynir seviyorsanız kötü haber: Fazla tüketmek birçok soruna neden olabiliyor. Aşırı peynir tüketimi, şişkinlikten kilo alımına ve daha fazlasına kadar sağlığınıza zarar verebilir.

Giriş: 19.06.2023 - 16:22 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Sadece kahvaltıda değil lezzetli bir burger arasında ya da partide bir atıştırmalık olarak peynirin lezzetli cazibesini göz ardı etmek zordur. Piyasada pek çok peynir çeşidiyle bu çok yönlü, lezzetli yemek, pizzadan tacos'a ve hatta sofistike bir şarküteri tabağına kadar her türlü yemeği tamamlamaya yardımcı olur. Her ne kadar farklı aromasıyla oldukça sevilse de aynı zamanda peynir yemek, özellikle ölçülü tüketilmediğinde vücudunuzu ve sağlığınızı etkileyebilecek yan etkilere neden olabilir. Peki, bu neden oluyor ve çok fazla peynir yediğinizde vücudunuza tam olarak ne oluyor?

  • Mary Sabat, "Bu etkiler, peynirin yüksek yağ içeriği, süt ürünlerinin hormonal bileşimi, doymuş yağlara karşı potansiyel inflamatuar yanıt ve bazı peynir çeşitlerinde bakteriyel kontaminasyon riski gibi faktörler tarafından tetiklenebilir. Bu riskleri azaltmak ve genel sağlık ve esenliği geliştirmek için dengeli ve çeşitli bir diyet sürdürmek önemlidir." açıklamasında bulunuyor.

  • Çok fazla peynir yedikten sonra potansiyel olarak hangi yan etkilerin ortaya çıkabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için uzman diyetisyenlerin görüşlerine kulak vermelisiniz. İşte diyetisyenlere göre fazla peynir tüketmenin 12 yan etkisi…

  • Kabız olabilirsiniz

    Sabat, "Aşırı miktarda peynir yemek potansiyel olarak kabızlığa yol açabilir. Peynir yağ oranı yüksek ve lif oranı düşük bir besindir, bu da sindirimi yavaşlatabilir ve dışkının bağırsaklardan geçişini zorlaştırabilir. Bu, seyrek bağırsak hareketlerine ve atığın atılmasında güçlükle sonuçlanabilir." diyor.

    Sabat, "Kısa vadede, büyük miktarlarda peynir tüketmek anında rahatsızlığa ve şişkinliğe neden olabilirken, uzun süreli aşırı tüketim kronik kabızlığa yol açabilir" diye açıklıyor.

  • Enflamasyon yaşayabilirsiniz

    Sabat, "Sütte bulunan bir protein ve peynirin önemli bir bileşeni olan kazeini tüketmek potansiyel olarak çeşitli yan etkilere ve sağlık sorunlarına yol açabilir. Kazein tüketimiyle ilgili önemli bir yan etki iltihaplanmadır. Bazı kişilerde kazein bir bağışıklık tepkisini tetikleyebilir ve vücuttaki iltihaba katkıda bulunabilir. Bu iltihaplı tepki, sindirim sorunları, cilt sorunları, solunum rahatsızlığı ve hatta eklem ağrısı dahil olmak üzere çok çeşitli semptomlar olarak kendini gösterebilir. Kazeine karşı gerçek bir alerji veya duyarlılık söz konusu olduğunda, bağışıklık sistemi kazeini bir tehdit olarak algılar ve yan etkilere yol açan enflamatuar aracıları serbest bırakır" diye detaylandırıyor.

  • Mide yanmasına neden olabilir

    Asyalı genç bir kadın mide ekşimesi çekiyor, gözleri kapalı göğsünü tutuyor ve evdeki kanepede bacaklarını kavuşturmuş oturuyormuş gibi rahatsızlık hissediyor.

    Sabat, "Peynir zengin bir yağ kaynağıdır ve hassas kişilerde mide yanmasını tetikleyebilir. Peynir fazla tüketildiğinde, yüksek yağ içeriği, normalde mide asidinin yemek borusuna geri akmasını önleyen bir kas olan alt yemek borusu sfinkterini (LES) gevşetebilir. Bu, göğüste ve boğazda yanma hissine neden olabilir. Zamanla, kronik mide ekşimesi özofagus astarına zarar verebilir ve gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH) gibi daha ciddi durumlara yol açabilir." diyor.

  • Cildinizde kırılmalar olabilir.

    Ödüllü beslenme uzmanı ve The Family Immunity Cookbook'un çoksatan yazarı Wall Street Journal, "Akne, diyet kalitesi, hormonlar, yaş, genetik, hijyen uygulamaları, kozmetikler ve çevre gibi çeşitli faktörlerden etkilendiği için çok yönlü bir konudur. Amerikan Dermatoloji Akademisi'nin (AAD) diyet söz konusu olduğunda yayınladığı klinik yönergelere göre, ortaya çıkan kanıtlar, yüksek glisemik indeksli yiyeceklerin ve diyet kalıplarının zararlı olabileceğini gösteriyor. Aynı zamanda bu durum akne ile bağlantılı." diye açıklıyor.

  • Sabat, "Herkes etkilenmese de, bazı kişiler aşırı miktarda peynir tüketmenin bir sonucu olarak cilt kırılmaları veya kötüleşen sivilceler yaşayabilir. Bu, sebum üretimini uyarabilen ve gözeneklerin tıkanmasına katkıda bulunabilen insülin benzeri büyüme faktörü 1 (IGF-1) dahil olmak üzere sütte bulunan hormonlara bağlanabilir. Ek olarak, peynir, iltihaplanmayı artırabilen doymuş yağ bakımından yüksektir. Vücut ve potansiyel olarak mevcut cilt koşullarını ağırlaştırır" diye ekliyor.

  • Amidor "Süt ürünleri söz konusu olduğunda, sütün/peynirin akneyi etkileyebileceğini gösteren sınırlı kanıt var, ancak AAD yönergeleri, kanıtların kalitesinin ve gücünün sınırlı ve tutarsız olduğunu belirtiyor. Bu nedenle AAD, şu anda akne tedavisi için önerilen belirli bir diyet değişikliği olmadığı sonucuna vardı." diye devam ediyor.

  • Listeria kapma riskiniz artabilir

    Sabat, "Listeria monocytogenes, özellikle bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde, hamile kadınlarda ve yaşlılarda gıda kaynaklı hastalığa neden olabilen bir bakteridir" diyor. "Brie, camembert ve mavi peynir gibi yumuşak peynirlerin listeria bulaşma riski daha yüksektir. Bu peynirler aşırı tüketilirse veya uygun şekilde saklanmazsa Listeria'ya maruz kalma riski artabilir. Listeriosis, grip benzeri semptomlara, savunmasız kişilerde ciddi komplikasyonlara ve hatta hamile kadınlarda düşük veya ölü doğumlara yol açabilir" diye ekliyor.

    Listeriozis, Listeria monocytogenes bakterisiyle kontamine olmuş gıdaların yenmesiyle ortaya çıkan ciddi bir enfeksiyondur ve Birleşik Devletler’de önemli bir halk sağlığı sorunudur. Her yıl 1600 kişi enfekte olmakta ve bunların 260’ı ölmektedir.

  • Kanser riskiniz artabilir

    Sabat, "Peynirlerin, özellikle de yüksek yağlı çeşitlerin aşırı tüketilmesi, belirli kanser riskini potansiyel olarak artırabilir" diyor. "Peynir, kolorektal kanser riskinin artmasıyla ilişkilendirilen doymuş yağlar içerir. Ayrıca, bazı araştırmalar, peynir dahil olmak üzere süt ürünlerinin tüketimi ile prostat ve meme kanseri riskinin artması arasında bir ilişki olduğunu öne sürüyor. Ancak, peynir tüketimi ile kanser arasındaki bağlantının hala araştırıldığını ve kişinin diyeti ve yaşam tarzındaki diğer faktörlerin de önemli bir rol oynadığını not etmek önemlidir." diye ekliyor.

  • Şişkinlik verebilir

    Kısa süre sonra kendinizi rahatsız edici pişmanlıkla dolu bulmak için peynir yerseniz, muhtemelen kabarcıklı makarna fırınınızdaki tüm çedar, İsviçre ve gouda'yı suçlayabilirsiniz.

    Bitki bazlı tescilli bir diyetisyen olan Amy Gorin, süt ürünlerini sindirmek için mücadele eden (düzenli olarak bir kısmını yiyen) insanların 30 dakika ila iki saat içinde oldukça şişkin olduklarını söylüyor.

    Açıkçası, genel peynir tüketiminizi azaltmak yardımcı olabilir ancak az miktarda peynir yedikten sonra hala çok fazla şişkinlik yaşıyorsanız, çeşitlerinizi karıştırmayı deneyebilirsiniz: Gorin, muenster, brie ve camembert'in daha az laktoz içerdiğini söylüyor. Diğer peynir muadillerinden bazılarına göre daha kolay sindirilebilir ve daha az yan etkiye neden olabilir.

  • Gorin, süper laktoz intoleransınız varsa ve çok fazla peynir yerseniz, tüm bu laktozun vücutta işlenip emilmek yerine kolonunuza taşınacağını ekliyor. "Kolonda, sindirilmemiş laktoz normal bakterilerle birleşir ve gaza neden olur" diye açıklıyor.

  • FDA'ya göre, peynir gibi süt ürünlerini yedikten kısa bir süre sonra gaz yaşamak, süt ürünlerinde laktozu veya şekeri parçalayan enzim olan yetersiz laktaza sahip olmanın en yaygın göstergelerinden biridir.

  • İshal yapabilir

    Laktozu sindirme yeteneği sınırlı olan birçok şanssız yetişkinden biriyseniz o zaman aşırı süt ürünleri tüketimi ciddi rahatsızlığa neden olabilir. Rooted Wellness'ın kurucusu kayıtlı diyetisyen Sarah Rueven'e göre bu sayı yaklaşık %65'tir.

    "Laktoz intoleransı olan biri peynir tükettiğinde, peynirdeki laktaz parçalanmaz ve bunun yerine bağırsakta bakteriler tarafından fermente edilir" diye açıklayan Rueven, bunun ishalle sonuçlanabileceğini söylüyor.

  • Susuz kalabilirsin

    Evet, yeterince su içmemek kolayca susuz kalmaya neden olabilir, ancak kremalı güveç ve çift katlı çizburger gibi sodyum oranı yüksek yiyecekler yemek de su kaybına neden olabilir.

    Gorin, "Peynir, sodyumda daha yüksek bir besindir ve bu, özellikle bir seferde birden fazla dilim yerseniz, hızla artabilir." diyor.

    Yeme alışkanlıklarınızın sizi susuz bıraktığına dair işaretler arasında baş ağrısı ve azalmış idrara çıkma yer alır; bu nedenle, kurumayı önlemek için sodyum açısından zengin yemeklerden önce veya sonra kasıtlı olarak sıvı aldığınızdan emin olun.

  • Su ağırlığınız artabilir

    Öte yandan, peynirin sodyum oranı yüksek olduğu için, diyetisyen ve Real Nutrition'ın kurucusu Amy Shapiro, peynirin tuza duyarlı kişilerde su tutmasına da neden olabileceğini söylüyor. Bu nedenle, kalp hastalığı veya yüksek kolesterolü olanlar gibi düşük sodyumlu diyet uygulayan kişilere genellikle peyniri sınırlamaları veya peynirden kaçınmaları söylenir.

  • Kalp sağlığınız zarar görür

    Rueven, "Çok fazla peynir yemek sizi daha büyük bir kalp hastalığı riskine hazırlayabilir." diyor. Çünkü yüksek sodyum seviyeleri kan basıncınızı yükseltir (artmış inme riski) ve doymuş yağ kötü kolesterolünüzü yükseltir.

  • Doymuş yağ hakkında hızlı bir bilgi tazelemeye mi ihtiyacınız var? Shapiro'ya göre, oda sıcaklığında katı kalan ve bu nedenle atardamarlarınızı tıkayabilen yağ türüdür.

    "Doymuş yağ, kötü kolesterol seviyelerimizi yükseltir ve çok sık tüketildiğinde sağlıksız hale gelebilir" diyor.

  • Yine de iyi haber: Bu yan etkilerden kaçınmak için peyniri tamamen kesmenize gerek yok, diye vurguluyor Rueven: "Peynirleri ölçülü tüketmek kolesterolü ve kan basıncını önemli ölçüde yükseltmez, bu nedenle ara sıra tadını çıkarın veya bir salatayı veya çorbayı süslemek için küçük miktarlarda kullanın."

  • Kilo alabilirsin

    Peynirle ilgili bazı yaygın yanılgıların gerçekten aleyhimize işlediği yer burasıdır.

    Shapiro, "İnsanlar peyniri 'düşük karbonhidratlı' bir yiyecek veya yüksek proteinli bir yiyecek olarak düşünme eğiliminde olduklarından, onu salatalar, sandviçler ve omletler gibi birçok menü maddesine ekliyorlar ve atıştırmalık olarak tadını çıkarıyorlar" diyor.

  • Bir ons peynir yaklaşık 100 kalori ve sekiz gram yağ içeriyor, diye ekliyor. Bu nedenle birçok insanın gördüğü "sağlıklı" yiyecek değil. Bunun yerine genel yağ ve kalori alımınızı oldukça hızlı bir şekilde artırıyor.

  • Zamanla, peynir alışkanlıklarınız kilo almanıza neden olabilir

    Rueven, "Peynir yağ oranı yüksektir ve yağ, kalori açısından en yoğun makrobesindir, yani gram başına daha fazla kalori sağlar. Herhangi bir yiyeceği fazla tüketmek, özellikle peynir gibi yağ oranı yüksek olanlar, toplam kalori alımınız günlük gereksinimlerinizi aşarsa kilo almanıza neden olabilir." diyor.

  • Kaynak: fda.gov

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.