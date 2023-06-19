Haşlanmış yumurtaları kolayca soymanın 12 yolu

Onları bir kapta çalkalayın
Bir düzine haşlanmış yumurtayı aynı anda nasıl soyacağınızı öğrenmekle ilgileniyorsanız, daha fazla kendinizi yormayın. Bu akıllı prosedür, özel bir ekipman gerektirmez, sadece biraz dirsek yağı gerektirir. İlk yaklaşım, yumurtaları pişirdiğiniz tencerede sallamaktır. Tenceredeki suyu boşaltın, ardından her şeyi tekrar tekrar sallayın, böylece yumurtalar biraz güçle kenarlara (ve birbirlerine) çarpar. Bazı kabuklar tamamen çıkabilirken, diğerleri hızlı ve temiz bir şekilde çekilmek için yeterince küçük parçalara ayrılacaktır.
Bunu yapmanın başka bir yolu da, yumurtaları soğuttuktan veya bir buz banyosunda soğuttuktan sonra bir kapta çalkalamaktır. Bunları cam veya plastik bir kaba taşıyın ve kabukları kırmak için önceki prosedürleri izleyin. Kabukların bu şekilde daha kolay çıktığını görebilirsiniz, çünkü soğutulmuş yumurtalar muhtemelen kabuklardan bir kısmını çoktan ayırmıştır.