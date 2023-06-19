Haşlanmış yumurtaları kolayca soymanın 12 yolu

Kabuğu kırmak için yumurtayı tezgahın üzerine yuvarlayın

Denemediyseniz denemeniz gereken yaygın bir numara: Pişmiş yumurtaları tezgahın üzerinde yuvarlayarak kabuğunu kırın ve daha kolay soyulmasını sağlayın. Daha spesifik olarak, avucunuzu yumurtanın üzerine koyun ve hareket ettirirken üzerine hafifçe bastırın. Siz yaptıkça kırılgan kabuk birçok küçük parçaya ayrılır. Çok fazla baskı uygulamamaya dikkat edin, aksi takdirde yumurtayı kesinlikle istemeyeceğiniz şekilde kabuğuyla birlikte kırarsınız. Yumurtayı birkaç kez ileri geri yuvarladıktan sonra devam edip kabuğunu soyabilirsiniz.

Bu teknik, kırık kabuk parçalarını, yumurta parçalarının onlarla birlikte soyulmayacağı ve yumurtanın topaklı ve iştah açıcı görünmeyeceği kadar küçük hale getirir. Arkanızda küçük kabuk parçaları bırakmadan kabuğu çıkarmak için bu tekniği sualtı yöntemiyle de birleştirebilirsiniz.