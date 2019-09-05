05 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı IFA 2019’a katılan Koç Grubu şirketlerinden Beko, sebze ve meyveleri hasat tazeliğinde korumak için geliştirdiği buzdolabı teknolojisini tanıttı. HarvestFresh adı verilen teknoloji, gün ışığı döngüsünü taklit ederek meyve ve sebzelerin hasat edildikleri günkü tazeliğini muhafaza edilebilmelerini ve içerdikleri vitaminleri daha uzun süre koruyabilmelerini sağlıyor.
Buzdolaplarının sebzelik bölmesine yerleştirilen aydınlatma teknolojisi, meyve ve sebzelerin vitamin değerlerini korumaya odaklanıyor. IFA’da düzenlenen toplantıda verilen bilgiye göre HarvestFresh teknolojisine sahip buzdolapları 2020 yılında pazara sunulacak.
IFA’da sağlıklı yaşama odaklanan yeni ürün ve teknolojilerini sergilediklerini belirten Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, Beko’nun 140’tan fazla ülkede faaliyet gösterdiğini ifade ederek, “Türkiye’de de 1300’e yakın Beko mağazasına sahibiz. Geçtiğimiz aylarda başlattığımız 100 Kadın Bayi projemizle kadın bayi ekosistemimizi de genişletiyoruz. 6 ay içinde 600’ü aşkın kadın girişimci bayilik için başvurdu, bugüne kadar 14 bayiyi açtık” dedi.
HarvestFresh teknolojisinin tüketicilerin yiyeceklerini daha uzun süre taze saklama ihtiyacından doğduğunu belirten Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk, “Bu teknoloji, sebze ve meyvelerin tazeliğini ve içerdiği vitaminleri toplandığı ilk günkü gibi saklıyor. Bu yenilikçi teknoloji, tüketicilerimizin sağlıklı beslenmesine yardımcı olurken, alışveriş sıklığını azaltarak zamandan tasarruf etmelerini de yardımcı oluyor” diye konuştu.
BUHARLA PİŞİREN FIRIN, KİRLİLİK SEVİYESİNE GÖRE DETERJAN AYARI
Öztürk’ün verdiği bilgiye göre Beko’nun IFA’da sergilediği yenilikler arasında şu teknolojiler yer alıyor: Fırınlar için geliştirilen Combi Steam teknolojisi, buharla yiyecekleri pişirmeyi sağlıyor. Otomatik deterjan ayarı yapan Autodose teknolojisine sahip bulaşık makineleri ise deterjan tasarrufu sağlarken, otomatik deterjan siparişi seçeneği de sunuyor. AutoDose ayrıca bulaşıkların kirlilik seviyesini algılayarak, makineye doğru miktarda sıvı deterjanın verilmesini sağlıyor.
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