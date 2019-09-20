20 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
TOBB Türkiye Doğal Gaz Meclisi, son toplantısını dün Ankara’da gerçekleştirdi. Toplantıda, kamu ve özel sektör temsilcileri, doğalgaz ithalatı, ticareti ve tüketimine ilişkin gözlem, tespit ve sorun olarak öne çıkan konulara ilişkin görüşlerini paylaştı. Toplantıda ele alınan ve kış mevsiminin yaklaşması nedeniyle kamuoyunun geniş kesimlerini de ilgilendiren bazı konu başlıkları şöyle:
DAHA SOĞUK KIŞ
Sektör, mevsim normallerinin birkaç derece altında daha soğuk bir kış bekliyor. Gaz tüketimi, sıcaklığın eksiye düştüğü günlerde konutlarda hızla artış gösteriyor. Her 1 derece düşüş konut tüketimini günlük 10 milyon metreküp artırıyor. Özellikle tüketimin Marmara çevresinden gelen taleple zirveye çıktığı belirtildi.
GÜNLÜK 300 MİLYON METREKÜPE KADAR ÇIKABİLİR
BOTAŞ, kış aylarında günlük 250-270 milyon metreküp bandında tüketim bekliyor. Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ya da 3 derece altına düşmesi halinde tüketimin 290-300 milyon metreküpe kadar çıkacağı hesaplanıyor.
ARZ SORUNU YAŞANIR MI?
Peki, kışın en sert günlerinde, tüketimin zirve yaptığı dönemlerde gazda arz sorunu yaşanacak mı? BOTAŞ’ın, günlük 326 milyon metreküpe kadar iletim kapasitesi bulunuyor. Bu nedenle doğalgazda arz sorunu öngörülmüyor.
TÜRK AKIM BİTİYOR
Rusya’dan Türkiye’ye, Karadeniz’in altına döşenen boru hattıyla doğalgaz gelecek. “TürkAkım” adı verilen projede sona gelindi. Toplantıda, TürkAkım'ın, bu yılın aralık ayında tamamlanacağı vurgulandı. Hattan, 1 Ocak’tan itibaren günlük 46-47 milyon metreküp gaz akacağı kayda geçirildi.
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