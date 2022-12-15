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Bu karışım adeta bir mucize: Sadece iki malzeme ishali ve ağrıları bıçak gibi kesiyor

Pek çok kişinin korkulu rüyalarından olan ishal günlük hayatı oldukça zorlayacak rahatsızlıkların başında geliyor. Vücudun dengesini bozan ve günlük hayatı olumsuz etkileyen bir durum olan ishali kesmek ise mümkün. Üstelik bu can sıkıcı durum için sadece iki malzemeyle pratik çözüm elinizin altında. Sadece limon ve kahve karışımıyla sadece ishal değil ağrılarınızdan da anında kurtulabilirsiniz. İşte ishale ve ağrılara iyi gelen kahve limon karışımı...

Giriş: 15.12.2022 - 12:02 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yanlış beslenme ve salgın hastalıklar gibi etkenlerden kaynaklanan ishal günlük hayatı çileden çıkarabilir. Karın ağrısı ve sürekli tuvalete çıkma isteği gibi belirtilerle kendini gösteren, insanların hayat kalitesini düşüren bir rahatsızlık olan ishal, doğru beslenme ile kontrol altına alınabilir. Kısa süreli yaşanabileceği gibi önlem alınmazsa uzun vadede kendini gösteren ishal bu durum devam ederse ciddi hastalıkların belirtisi de olabilmektedir. İshali önlemek ise her evde kolayca bulunan ve oldukça da sağlıklı olan gıdalarla mümkün. Üstelik sadece iki malzemeyi karıştırarak elde edeceğiniz bu mucize ile bu kabusa son verebilirsiniz. Sadece limon ve kahvenin birleştirilmesiyle elde edeceğiniz bu mucize karışımın etkilerine inanamayacaksınız. Peki, kahve limon karışımı ne işe yarar, faydaları nelerdir? Kahve limon karışımı ishale iyi gelir mi? İşte muhteşem kahve limon karışımı

  • Aslında tek başına oldukça faydalı olan bu iki mucizevi besin, yan yana geldiğinde etkilerini iki katına çıkarıyor. Yüzyıllardır tıbbi özellikleri için kullanılan lif açısından oldukça zengin olan C vitamini deposu limon, dünyanın en çok üretilen narenciye meyveleri arasındadır. Hem kahve hem de limonun, vücudunuzu aşırı miktarda serbest radikalin zararlı etkilerinden koruyan yüksek düzeyde antioksidanlar içerdiği bilinmektedir. Uzmanlar "Bir fincan kahve B12, B5, manganez, potasyum, magnezyum ve niasin gibi vitamin ve mineraller içerir" diyor. Kahve, güçlü antioksidanlar açısından zengindir ve bir çalışma, birçok insanın kahveden, meyve ve sebzelerin toplamından daha fazla antioksidan aldığını bulmuştur.

  • KAHVENİN SAĞLIĞA FAYDALARI

    Uzmanlar tarafından sıklıkla tüketilmesi tavsiye edilen kahvenin insan sağlığına olan etkileri üzerine ilginç bir araştırma yapıldı. İngiltere'de bugüne kadar kahvenin sağlığa olan etkileri üzerine yapılan en büyük çalışma yayımlandı. Araştırma sonuçları ise oldukça şaşırtıcıydı. Yaklaşık 500 bin kişi üzerinde on yıl boyunca süren araştırmada, günde üç fincan kahve içen kişilerin ölüm riskinin içmeyenlere oranla yüzde 12'ye kadar daha az olduğu tespit edildi.

    Ulusal Kanser Enstitüsü ve Ulusal Sağlık Enstitüleri, her gün yedi fincana kadar içmenin ölüm riskini yüzde 12 azaltabileceği sonucuna ulaştı. Uzmanlar düzenli kahve tüketimin birçok kronik hastalık riskinin azalmasıyla ilişkili olduğunu söylüyor. Çeşitli kanserler özellikle meme, kolorektal, kolon, endometrial ve prostat, kalp hastalığı, Parkinson ve tip2 diyabet hastalıklarında önleyici etki sunuyor.  

    Zihinsel ve fiziksel performansı artırma söz konusu olduğunda, kafein çevredeki en etkili takviyelerden biridir. Kahve aynı zamanda astım riskini azaltıyor ve kolesterolü düşürüyor. Bunun yanı sıra; depresyon, diyabet ve parkinson rahatsızlıklarını önlemeye de yardımcı oluyor.

    Uzmanlar, kalın bağırsak kanseri riskini azaltan ve sinir sistemi hastalıklarına iyi gelen kahvenin günde bir fincan tüketilmesi gerektiğini belirtiyor.

    KAHVENİN SAĞLIĞA FAYDALARI İÇİN TIKLAYIN

  • LİMONUN SAĞLIĞA FAYDALARI

    Limon, güçlü antioksidanlar sayesinde yemek borusu, mide, pankreas dahil olmak üzere daha düşük kanser riskiyle bağlantılı olan hastalıkları önlemede yardımcıdır. Harika bir C vitamini ve flavonoid kaynağıdır. Bir limon, önerilen günlük alımınızın yüzde 51'i olan yaklaşık 31 mg C vitamini sağlar. C vitamini yönünden zengin meyve ve sebzeler yemek, kalp hastalığı ve felç riskinizi azaltır, sağlığınızı korur. Bağışıklık sistemi ve enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olur.

    Limon yüksek tansiyona iyi gelebilir. Orta yaş grubu kadınlar ile yapılan bir çalışmada, gün içerisinde daha çok limon veya limon suyu tüketen kadınlarda sistolik kan basıncının daha düşük olduğu ortaya konulmuştur.

  • *Esansiyel limon yağı kokusunun gebe kadınlarda sabah bulantılarını azaltmada etkili olabileceği yapılan çalışmalarda görülmüştür.

    - Bir orta boy limon (58 gram), 44.5 mg C vitamini içermektedir. C vitamininden yüksek bir meyve olması sayesinde bağışıklığı güçlendirme üzerinde oldukça etkilidir.

    - İyi bir C vitamini kaynağı olması bağışıklığı güçlendirmenin yanı sıra romatizma, artrit, gut, hiperkolesterolemi, aterosklerozis ve yüksek ürik asit seviyesi üzerinde olumlu etkiler sağlamaktadır. İçerdiği C vitamini miktarı yetişkin bir bireyin günlük C vitamini ihtiyacının yarısından fazlasını karşılamaktadır.

    - Limonun içeriğinde bulunan "narenginin" adı verilen anti-oksidan ve anti-inflamatuar ajanlar oldukça faydalıdır. İçerdiği alkoloidler sayesinde kanser ve bakteriyel enfeksiyon ile savaşmaya yardımcı olmaktadır.

    - Yüksek sitrik asit içeriği sayesinde böbrek taşı oluşumunu engellemeyebilmektedir.  Ayrıca limonun ödem söktürücü etkisi de bulunmaktadır.

    - Limon aromaterapi ile kullanıldığında da yorgunluk ve anksiyeteyi azaltıp, ruh halini iyileştirebilmekte ve konsantrasyonu arttırabilmektedir.

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