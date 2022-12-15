Bu karışım adeta bir mucize: Sadece iki malzeme ishali ve ağrıları bıçak gibi kesiyor

KAHVENİN SAĞLIĞA FAYDALARI

Uzmanlar tarafından sıklıkla tüketilmesi tavsiye edilen kahvenin insan sağlığına olan etkileri üzerine ilginç bir araştırma yapıldı. İngiltere'de bugüne kadar kahvenin sağlığa olan etkileri üzerine yapılan en büyük çalışma yayımlandı. Araştırma sonuçları ise oldukça şaşırtıcıydı. Yaklaşık 500 bin kişi üzerinde on yıl boyunca süren araştırmada, günde üç fincan kahve içen kişilerin ölüm riskinin içmeyenlere oranla yüzde 12'ye kadar daha az olduğu tespit edildi.

Ulusal Kanser Enstitüsü ve Ulusal Sağlık Enstitüleri, her gün yedi fincana kadar içmenin ölüm riskini yüzde 12 azaltabileceği sonucuna ulaştı. Uzmanlar düzenli kahve tüketimin birçok kronik hastalık riskinin azalmasıyla ilişkili olduğunu söylüyor. Çeşitli kanserler özellikle meme, kolorektal, kolon, endometrial ve prostat, kalp hastalığı, Parkinson ve tip2 diyabet hastalıklarında önleyici etki sunuyor.

Zihinsel ve fiziksel performansı artırma söz konusu olduğunda, kafein çevredeki en etkili takviyelerden biridir. Kahve aynı zamanda astım riskini azaltıyor ve kolesterolü düşürüyor. Bunun yanı sıra; depresyon, diyabet ve parkinson rahatsızlıklarını önlemeye de yardımcı oluyor.

Uzmanlar, kalın bağırsak kanseri riskini azaltan ve sinir sistemi hastalıklarına iyi gelen kahvenin günde bir fincan tüketilmesi gerektiğini belirtiyor.

KAHVENİN SAĞLIĞA FAYDALARI İÇİN TIKLAYIN