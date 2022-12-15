Grip ve soğuk algınlığını anında engelliyor! Vitamin deposu meyvenin şimdi tam zamanı: Bağışıklığı güçlendirerek vücut direncini artırıyor

CENNET HURMASININ FAYDALARI
Cennet hurması yüksek miktarda kalsiyum içeren bir meyvedir. İçeriğindeki yüksek orandaki kalsiyum nedeniyle kemik yapısının güçlenmesini sağlar. İskelet sisteminin sağlığında önemli bir rol oynar.
Magnezyum, demir, C vitamini ve kalsiyum barındırması sebebiyle gebelik döneminde tüketilebilecek meyveler arasındadır. Annenin sağlığını korurken bebeğin gelişimine de katkı sunar. Gebelikte meydana gelebilecek sindirim sorunlarının da önüne geçer.
Antioksidan özellikleri sayesinde bağışıklığı güçlendirerek hastalıklarla savaşmayı kolaylaştırır. Aynı zamanda yüksek C vitamini içeriği de bağışıklığı desteklemesini sağlar.
Lifli bir gıda maddesidir. Bu nedenle bağırsak sağlığı için önemli bir besindir. Sindirim sistemini düzenleyerek kabızlığın önüne geçer.
Kan basıncını düzenleyerek ani tansiyon yükselmelerinin ve düşüşlerinin önüne geçer.
İçeriğindeki A vitamini nedeniyle göz sağlığını destekler, görme yetisini güçlendirir.
Yüksek antioksidan özellikleri sayesinde kansere karşı koruyucu görevini üstlenir. Vücutta oluşan ve oluşabilecek tümörlerle savaşabilir.
Cennet hurmasında stresle savaşan mineraller ve antioksidan maddeler bulunur. Bunun sonucunda da stresi azaltarak mutluluk hormonu salgılanmasını sağlar.
Vücutta oluşmuş iltihapları yok eder ve iltihap oluşumunun önüne geçer.
Cennet hurmasında bağışıklığı destekleyen beta karoten maddesi bulunmaktadır. Bu nedenle vücut direncini artırır ve yorgunluğun önüne geçer.