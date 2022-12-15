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Grip ve soğuk algınlığını anında engelliyor! Vitamin deposu meyvenin şimdi tam zamanı: Bağışıklığı güçlendirerek vücut direncini artırıyor

Tam bir antioksidan deposu olan ve Trabzon hurması olarak da bilinen cennet hurması pazar tezgahlarında yerini aldı. Kış mevsiminin en gözde meyvelerinden olan cennet hurması, içerdiği besin ve vitaminler sayesinde tam bir antioksidan deposu. Özellikle şimdilerde çokça ihtiyaç duyduğumuz vücut direncinin korunmasında oldukça etkili olan bu meyve bağışıklığı güçlendirerek kış hastalıklarına karşı tam bir kalkan görevi görüyor.

Giriş: 15.12.2022 - 10:39 | Güncelleme: ABONE OL

  • Türkiye'de en fazla Karadeniz Bölgesi'nde yetiştirilen cennet hurması tezgahlardaki yerini aldı. İçeriğinde bulundurduğu zengin C, A, B2 ve B3 vitaminleri sayesinde vitamin ve mineral sorunlarından kurtarıcı olan bu lezzetli kış meyvesi, bağışıklık sistemine iyi geliyor. Vücut ısısını yükselterek soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara karşı iyi geldiği bilinen cennet hurması bağırsaklar için de oldukça faydalı. Bünyesinde barındırdığı vitamin ve mineraller günlük vitamin ihtiyacının bir bölümünü karşılarken antioksidan özelliğiyle de bağışıklığı güçlendiriyor. Trabzon hurması, beyaz kan hücrelerinin sayısını arttırarak bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olur. Beta karoten ve A vitamini içeren Trabzon hurması göz sağlığı için de olukça önemli bir besin kaynağıdır. Görme yeteneğini geliştirirken aynı zamanda ilerleyen yaşlarda görülebilen katarakt ve sarı nokta gibi hastalıkların önüne geçilmesinde yardımcı olur.

  • "C VİTAMİNİ SAYESİNDE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİCİ"

    Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte bağışıklık sistemini güçlendiren meyveler arasında cennet hurmasının vitamin ve mineral zenginliği nedeniyle sıklıkla tercih ediliyor.

  • Kalsiyum, çinko, bakır, demir gibi içerdiği besinler ve antioksidan özelliği bakımından önemli bir meyve. C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirici, soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara karşı koruyucu etkisi vardır. Lif içeriği sayesinde bağırsak sağlığını güçlendiren bu muhteşem besin aynı zamanda sindirim dostudur.

  • CENNET HURMASININ FAYDALARI

    Cennet hurması yüksek miktarda kalsiyum içeren bir meyvedir. İçeriğindeki yüksek orandaki kalsiyum nedeniyle kemik yapısının güçlenmesini sağlar. İskelet sisteminin sağlığında önemli bir rol oynar.

    Magnezyum, demir, C vitamini ve kalsiyum barındırması sebebiyle gebelik döneminde tüketilebilecek meyveler arasındadır. Annenin sağlığını korurken bebeğin gelişimine de katkı sunar. Gebelikte meydana gelebilecek sindirim sorunlarının da önüne geçer.

    Antioksidan özellikleri sayesinde bağışıklığı güçlendirerek hastalıklarla savaşmayı kolaylaştırır. Aynı zamanda yüksek C vitamini içeriği de bağışıklığı desteklemesini sağlar.

    Lifli bir gıda maddesidir. Bu nedenle bağırsak sağlığı için önemli bir besindir. Sindirim sistemini düzenleyerek kabızlığın önüne geçer.

    Kan basıncını düzenleyerek ani tansiyon yükselmelerinin ve düşüşlerinin önüne geçer.

    İçeriğindeki A vitamini nedeniyle göz sağlığını destekler, görme yetisini güçlendirir.

    Yüksek antioksidan özellikleri sayesinde kansere karşı koruyucu görevini üstlenir. Vücutta oluşan ve oluşabilecek tümörlerle savaşabilir.

    Cennet hurmasında stresle savaşan mineraller ve antioksidan maddeler bulunur. Bunun sonucunda da stresi azaltarak mutluluk hormonu salgılanmasını sağlar.

    Vücutta oluşmuş iltihapları yok eder ve iltihap oluşumunun önüne geçer.

    Cennet hurmasında bağışıklığı destekleyen beta karoten maddesi bulunmaktadır. Bu nedenle vücut direncini artırır ve yorgunluğun önüne geçer.

  • İştah açıcı özelliğe sahip bir gıdadır.

    İçeriğindeki antioksidan maddeler yaşlanmayı geciktirici etkide bulunur. Bu antioksidan maddeler cilt sağlığı için de oldukça önemlidir. Ciltteki kusurların giderilmesine, cildin yenilenerek yaşlanma etkilerinin azalmasına yardımcı olur.

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