Grip ve soğuk algınlığını anında engelliyor! Vitamin deposu meyvenin şimdi tam zamanı: Bağışıklığı güçlendirerek vücut direncini artırıyor

Türkiye'de en fazla Karadeniz Bölgesi'nde yetiştirilen cennet hurması tezgahlardaki yerini aldı. İçeriğinde bulundurduğu zengin C, A, B2 ve B3 vitaminleri sayesinde vitamin ve mineral sorunlarından kurtarıcı olan bu lezzetli kış meyvesi, bağışıklık sistemine iyi geliyor. Vücut ısısını yükselterek soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara karşı iyi geldiği bilinen cennet hurması bağırsaklar için de oldukça faydalı. Bünyesinde barındırdığı vitamin ve mineraller günlük vitamin ihtiyacının bir bölümünü karşılarken antioksidan özelliğiyle de bağışıklığı güçlendiriyor. Trabzon hurması, beyaz kan hücrelerinin sayısını arttırarak bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olur. Beta karoten ve A vitamini içeren Trabzon hurması göz sağlığı için de olukça önemli bir besin kaynağıdır. Görme yeteneğini geliştirirken aynı zamanda ilerleyen yaşlarda görülebilen katarakt ve sarı nokta gibi hastalıkların önüne geçilmesinde yardımcı olur.