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        Haberler Bilgi Alışveriş Bu hafta marketlerde neler var? A101, BİM ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market güncel Ağustos aktüel kataloğu

        Bu hafta marketlerde neler var? A101, BİM ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market aktüelleri

        A101, BİM ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market güncel aktüel katalogları yayınlandı. Bu hafta beyaz eşya, iki tekerlekli elektrikli moped, mobilya, mutfak gereçleri gibi birçok ürün satışta. Peki, bu hafta markette neler var? İşte, Ağustos ayı güncel aktüeller...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 15:47 Güncelleme: 01.08.2024 - 15:47
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        • 1

          Alışveriş yapmayı sevenlerin yakından takip ettiği aktüel kataloglarının yenileri yayınlandı. A101, BİM ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market'inde yüzlerce ürün indirimli bir şekilde satışa girdi. Peki, bu hafta markette neler var? İşte, Ağustos ayı güncel aktüeller...

        • 2

          A101 1 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE AKTÜEL KATALOĞU

          Yeni haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Perşembe gününden itibaren geçerli olacak indirimli ürünler arasında elektrikli moped, halı yıkama makinesi, buzluk termos, el fanı yer alıyor.

          Regal Büro Tipi Buzdolabı 4.999 TL

          Starcom Dijital Baskül 199 TL

          Aprilla Şarjlı Profesyonel Saç Sakal Kesme Makinesi 599 TL

          Arzum Violet Epilasyon Aleti 499 TL

          Onvo Şarjlı Dikey Süpürge 3.499 TL

          Sunny Flora Çelik Su Isıtıcı 399 TL

        • 3

          Volta VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped 28.990 TL

          1 AĞUSTOS A101 AKTÜEL KATALOĞUNUN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          2 AĞUSTOS 2024 BİM AKTÜEL KATALOĞU

          2 Ağustos BİM aktüel kataloğu yayınlandı. Bu hafta çeyiz yapanlar için birçok küçük ev aleti geliyor.

          Senna 55′ Frameless Ultra HD Google TV: 12.990 TL

          Dijitsu 50′ Ultra HD Google TV: 9.990 TL

          HP Victus 15.5 Gaming Laptop: 25.990 TL

          Şeffaf Bluetooth Speaker: 349 TL

          Polosmart PSSW09 Smart Step: 249 TL

        • 5

          Arzum Shake’n Take Joy Sport Sürahi Blender: 1.390 TL

          Arzum Choppy Doğrayıcı: 1.190 TL

          Fakir Çeyiz Seti 4’lü: 3.990 TL

          Luxell XXL Fastfryer: 2.490 TL

          Kumtel Fastfryer: 1.590 TL

          Kumtel Dijital Fastfryer: 1.990 TL

          Philips Buhar Kazanlı Ütü: 4.990 TL

          Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge: 4.990 TL

          BİM 2 AĞUSTOS 2024 AKTÜEL KATALOĞUNUN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET 9 AĞUSTOS

          Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market 27 Temmuz kataloğu yayınlandı. 9 Ağustos'a kadar sürecek indirimler kapsamında hijyen ürünleri, içecekler, bakliyat ve kahvaltılık ürünler raflardaki yerini aldı.

          TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET 9 AĞUSTOS AKTÜELİNİN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

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