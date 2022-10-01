Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,10 kayıpla 3.179,99 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 3.048,67 puanı, en yüksek 3.319,14 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 4,50 azalışla 3.115,44 puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,07 düşüşle 5.178,48 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,73 kayıpla 2.670,01 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,57 azalışla 3.291,48 puana geriledi.
HEKTAŞ TİCARET EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 26,30 ile Hektaş Ticaret oldu. Hektaş Ticaret’i yüzde 26,14 ile Kontrolmatik Teknoloji, yüzde 23,00 ile Vestel izledi.
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 45,50 ile İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 34,16 ile Şekerbank, yüzde 24,15 ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası şeklinde sıralandı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 152 milyar 768 milyon lirayla Sasa Polyester, 115 milyar 129,8 milyon lirayla Koç Holding ve 114 milyar 747,6 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi oldu.
ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,05 artışla 995 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,05 kazançla 6 bin 667 liraya yükseldi.
Doların satış fiyatı yüzde 0,57 değer kazanarak 18,5200 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,45 artışla 18,1600 lira oldu.
Geçen hafta 20,1680 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,66 kazançla 20,7050 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,67 değer kazanarak 18,9330 liradan alıcı buldu.
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