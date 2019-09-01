MAINE-ABD

Doğrudan para ödemek yerine farklı teşvikler sunan bir başka yer ise ABD'de bulunan Maine eyaleti. Maine ABD'nin en yaşlı nüfusa sahip yerleşim eyaletlerinden birisi. Bu sebeple gençleri bölgeye çekmek için farklı bir programı devreye soktu. Şehre yerleşen ve öğrenci kredisi borcu olan gençlere kredi borcu kadar vergi indirimi sunuyor. Yani bir anlamda eyalet gençlerin kredi borcunu ödemiş oluyor.