01 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ÇUHA ADASI-YUNANİSTAN
Girit yakınında bulunan Çuha Adası'nda (Antikythera),müthiş doğası ve yumuşak iklimine rağmen sadece 40 kişi yaşıyor. Burada yerleşimin bitmesini istemeyen Yunanistan, adaya taşınanlara 3 yıl boyunca ayda 500 euro maaş ödüyor. Şu ana kadar başkent Atina'dan 4 aile söz konusu programdan faydalanarak Çuha'ya taşındı.
CANDELA-İTALYA
Güney İtalya'da bulunan Candela kasabası dar sokakları ve tarihi evleriyle dikkat çekiyor. 90'larda turistlerin de uğrak yeri olan Candela'da 8000 kişi yaşıyordu. Bugün ise gençlerin büyük şehirlere taşınmasıyla nüfusu 2000'e kadar geriledi. Bu sebeple Candela Belediyesi, kasbaya taşınıp çalışmak isteyen bekarlara 800 euro, çiftlere 1200 euro, 3 kişilik ailelere 1800, 4 kişilik ailelere ise 2000 euro ödeme yapıyor.
VERMONT-ABD
Dünyanın dört bir yanından insanlar ABD'ye göç etmeye çalışırken, ülkenin bazı bölgeleri nüfus azlığından şikayetçi. Vermont eyaleti bu yıl ocak ayında başlattığı programla, eyalete taşınanlara 2 sene boyunca senelik 5000 dolar ödeme yapıyor
TULSA-ABD
Oklahoma eyaletinde bulunna Tulsa da Vermont gibi nüfus azlığından şikayetçi. Tulsa şehrine taşınanlara 10.000 dolar hibe ediliyor. Bunun yanında uzaktan çalışması gereken kişilere ortak çalışma alanlarından birisinden bedava masa veriliyor
SANTIAGO-ŞİLİ
Şili, 'Start-up Şili' programı kapsamında ülkenin başkenti Santiago'da iş kuran girişimcilere 40.000 dolarlık ödeme yapılıyor. Kadın girişimcilere ekstra olanaklar sağlanıyor. Bu yıl programdan 12 farklı ülkeden girişimci yararlandı
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