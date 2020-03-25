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Brisa fabrikalarındaki üretim seviyesini azaltıyor

Koronavirüs salgını otomotivden sonra lastik sektöründe de etkisini göstermeye başladı. Lassa ve Bridgestone lastiklerini Türkiye'de üreten Brisa, fabrikalarındaki üretim seviyesini azalttığını bildirdi.Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Küresel koronovirüs salgınından en çok etkilenen ve kısıtlamaların getirildiği ülkeler başta olmak üzere siparişlerde iptaller yaşanmaya başlamıştır. Bu nedenle 25.03.2020 tarihinden itibaren şirketimizin hem İzmit hem de Aksaray fabrikalarında günlük üretim seviyesinde azaltma kararı alınmıştır" denildi

25.03.2020 - 09:47 | Güncelleme: ABONE OL
Brisa
HABERTURK.COM

Koronavirüs salgını otomotivden sonra lastik sektöründe de etkisini gösteriyor. Sabancı Grup şirketlerinden lastik üreticisi Brisa da, fabrikalarındaki üretim seviyesini azalttığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, üretim seviyesindeki azaltmanın yurtdışı taleplerde yaşanan azalmadan kaynaklandığı bilgisi verildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Koronovirüs (Covid-19) salgını ile ilgili gerekli önlemleri almış bulunmaktayız. Salgın riskini en aza indirmek adına temizlik, hijyen, uzaktan çalışma, seyahatlerin kısıtlanması, seyahatten dönen personelin 14 gün evinde karantinada kalması gibi konularda birçok idari ve operasyonel kararı hızlı bir şekilde uygulamaya koyduk. Küresel koronovirüs salgınından en çok etkilenen ve kısıtlamaların getirildiği ülkeler başta olmak üzere siparişlerde iptaller yaşanmaya başlamıştır. Bu nedenle 25.03.2020 tarihinden itibaren şirketimizin hem İzmit hem de Aksaray fabrikalarında günlük üretim seviyesinde azaltma kararı alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

 

Dün akşam saatlerinde de, Türkiye'de lastik üreten bir diğer firma Prometeon'dan açıklama gelmişti. Şirketten yapılan açıklamada, koronavirüs salgını kapsamında İzmit fabrikasında üretime ara verildiği kaydedilmişti.

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