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        Haberler Gündem 3. Sayfa Boşanma davası açan enişteye infaz!

        Boşanma davası açan enişteye kanlı infaz! Kayınbiraderlerden kurşun yağmuru

        Ağrı'da Ö.K. ve B.K., kız kardeşlerine boşanma davası açan enişteleri Osman Beyazıt ve babasına tabancayla kurşun yağdırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Osman Beyazıt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 19:46 Güncelleme: 13.11.2023 - 19:46
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        Boşanma davası açan enişteye infaz!
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        Ağrı'da, eşine boşanma davası açan Osman Beyazıt, silahlı saldırıda öldü, babası yaralandı.

        Olay, saat 13.30 sıralarında Murat Mahallesi 29 Ekim Caddesi'nde meydana geldi. Ö.K. ve B.K., kız kardeşlerine boşanma davası açan enişteleri Osman Beyazıt ve babası Ahmet Beyazıt'ın içerisinde bulunduğu hafif ticari araca önce traktörle çarptı.

        TABANCAYLA ARACA ATEŞ AÇTILAR

        Ö.K. ve B.K., daha sonra tabancayla araca rastgele ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Ahmet Beyazıt ile oğlu Osman Beyazıt ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        OĞLU ÖLDÜ, BABANIN DURUMU AĞIR

        Yaralılardan Osman Beyazıt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, babası Ahmet Beyazıt'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        İKİ KARDEŞ GÖZALTINDA

        Olayın ardından kaçan Ö.K. ve B.K., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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