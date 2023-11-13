Maganda damat tutuklandı! İşte arkadaşını vuran damadın ifadesi
Burdur'da düğününde tabancayla ateş açması sonucu gelin arabasını kullanan arkadaşının vuran damat, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Zanlının emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı
Burdur'da düğününde silahla ateş açması sonucu arkadaşını yaralayan damat tutuklandı.
AA'nın haberine göre, Kışla Mahallesi'nde dün bir apartmanın önünde, gelin alma sırasında damat İ.C. (22) tabancayla ateş açtı.
ARKADAŞINA İSABET ETTİ
Mermilerden biri, gelin arabasındaki damadın arkadaşı H.İ.S.'ye (30) isabet etti.
EMNİYETTEKİ İFADESİ
Ağır yaralanan H.İ.S. hastaneye kaldırılırken, damat İ.C. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, ifadesinde, tabancanın dedesinden yadigar eski bir silah olduğunu, havaya ateş ettikten sonra silah tutukluk yapınca bir anda patladığını, arkadaşının vurulduğunu ilk başta anlamadığını, pişman olduğunu söylediği öğrenildi.
ADLİYEDE TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Öte yandan olayda boynundan yaralandıktan sonra sevk edildiği Antalya'daki özel bir hastanede tedavisi süren H.İ.S'nin (30) hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.