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        Haberler Gündem 3. Sayfa Maganda damat tutuklandı! İşte arkadaşını vuran damadın ifadesi - Güncel haberler

        Maganda damat tutuklandı! İşte arkadaşını vuran damadın ifadesi

        Burdur'da düğününde tabancayla ateş açması sonucu gelin arabasını kullanan arkadaşının vuran damat, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Zanlının emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 16:59 Güncelleme: 13.11.2023 - 17:01
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        Maganda damat tutuklandı!
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        Burdur'da düğününde silahla ateş açması sonucu arkadaşını yaralayan damat tutuklandı.

        AA'nın haberine göre, Kışla Mahallesi'nde dün bir apartmanın önünde, gelin alma sırasında damat İ.C. (22) tabancayla ateş açtı.

        ARKADAŞINA İSABET ETTİ

        Mermilerden biri, gelin arabasındaki damadın arkadaşı H.İ.S.'ye (30) isabet etti.

        EMNİYETTEKİ İFADESİ

        Ağır yaralanan H.İ.S. hastaneye kaldırılırken, damat İ.C. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, ifadesinde, tabancanın dedesinden yadigar eski bir silah olduğunu, havaya ateş ettikten sonra silah tutukluk yapınca bir anda patladığını, arkadaşının vurulduğunu ilk başta anlamadığını, pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

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        ADLİYEDE TUTUKLANDI

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

        Öte yandan olayda boynundan yaralandıktan sonra sevk edildiği Antalya'daki özel bir hastanede tedavisi süren H.İ.S'nin (30) hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

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