Maganda damat gelin arabasını kullanan arkadaşını vurdu
Burdur'da damat düğününü kana buladı. Maganda damat, gelin alma sırasında tabancayla ateş açtı. Mermilerden biri gelin arabasını kullanan arkadaşına isabet etti. Yaralı hastaneye kaldırılırken, damat gözaltına alındı
Burdur'da düğünde damadın tabancayla ateş açması sonucu gelin arabasını kullanan arkadaşı yaralandı.
İddiaya göre, Kışla Mahallesi'nde bir apartmanın önünde, gelin alma sırasında damat İ.C. (22) tabancayla ateş açtı.
ARKADAŞINA İSABET ETTİ
O sırada gelin arabasında oturan damadın arkadaşı H.İ.S.'ye (30) mermilerden biri isabet etti.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralıyı Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
ANTALYA'YA SEVK EDİLDİ
H.İ.S., buradaki müdahalenin ardından Antalya'daki özel bir hastaneye sevk edildi. H.İ.S.'nin gelin arabasını kullandığı bildirildi.
DAMAT GÖZALTINA ALINDI
Şüpheli İ.C. evinde gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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