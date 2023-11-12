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        Haberler Gündem 3. Sayfa Burdur'da damat dehşeti! Gelini alırken arkadaşını vurdu... - Haberler

        Maganda damat gelin arabasını kullanan arkadaşını vurdu

        Burdur'da damat düğününü kana buladı. Maganda damat, gelin alma sırasında tabancayla ateş açtı. Mermilerden biri gelin arabasını kullanan arkadaşına isabet etti. Yaralı hastaneye kaldırılırken, damat gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 19:39 Güncelleme: 12.11.2023 - 20:22
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        Burdur'da düğünde damadın tabancayla ateş açması sonucu gelin arabasını kullanan arkadaşı yaralandı.

        İddiaya göre, Kışla Mahallesi'nde bir apartmanın önünde, gelin alma sırasında damat İ.C. (22) tabancayla ateş açtı.

        ARKADAŞINA İSABET ETTİ

        O sırada gelin arabasında oturan damadın arkadaşı H.İ.S.'ye (30) mermilerden biri isabet etti.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralıyı Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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        ANTALYA'YA SEVK EDİLDİ

        H.İ.S., buradaki müdahalenin ardından Antalya'daki özel bir hastaneye sevk edildi. H.İ.S.'nin gelin arabasını kullandığı bildirildi.

        DAMAT GÖZALTINA ALINDI

        Şüpheli İ.C. evinde gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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