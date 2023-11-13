Hakan Çalhanoğlu İtalya'da tarihe geçti!
İtalya Serie A'da Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Frosinone'ye attığı golle birlikte adını tarihe yazdırdı.
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Kariyerini İtalya Serie A ekibi Inter'de sürdüren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, futbolunun yanı sıra skorer özelliğiyle de takımını sırtlamaya devam ediyor.
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29 yaşındaki yıldız, son olarak takımının Frosinone'yi 2-0 mağlup ettiği maçta penaltıdan fileleri havalandırarak galibiyete katkıda bulundu.
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Son 4 lig maçında 3. kez fileleri havalandıran Hakan Çalhanoğlu, toplamda ise 12 maçta 5 gole ulaştı.
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Hakan Çalhanoğlu ayrıca, Frosinone'ye attığı golle birlikte İtalya kariyerindeki 37'nci lig golünü kaydetti.
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Tecrübeli orta saha oyuncusu böylece, Serie A'da fileleri en çok havalandıran Türk futbolcu olarak tarihe geçti.
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Bir önceki rekor 36 gol ile Şükrü Gülesin'e aitti. Gülesin; 1950-1951 sezonunda Palermo, 1951-1952 sezonunda Lazio forması giymişti.
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2017-2021 yılları arasında Milan formasını giyen Hakan, ligde 22 gole imza atarken, Inter formasıyla ise 15 gole ulaştı.