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        Haberler Spor Futbol İtalya Hakan Çalhanoğlu İtalya'da tarihe geçti! - Futbol Haberleri

        Hakan Çalhanoğlu İtalya'da tarihe geçti!

        İtalya Serie A'da Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Frosinone'ye attığı golle birlikte adını tarihe yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2023 - 15:26 Güncelleme: 13.11.2023 - 15:28
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        • 1

          Kariyerini İtalya Serie A ekibi Inter'de sürdüren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, futbolunun yanı sıra skorer özelliğiyle de takımını sırtlamaya devam ediyor.

        • 2

          29 yaşındaki yıldız, son olarak takımının Frosinone'yi 2-0 mağlup ettiği maçta penaltıdan fileleri havalandırarak galibiyete katkıda bulundu.

        • 3

          Son 4 lig maçında 3. kez fileleri havalandıran Hakan Çalhanoğlu, toplamda ise 12 maçta 5 gole ulaştı.

        • 4

          Hakan Çalhanoğlu ayrıca, Frosinone'ye attığı golle birlikte İtalya kariyerindeki 37'nci lig golünü kaydetti.

        • 5

          Tecrübeli orta saha oyuncusu böylece, Serie A'da fileleri en çok havalandıran Türk futbolcu olarak tarihe geçti.

        • 6

          Bir önceki rekor 36 gol ile Şükrü Gülesin'e aitti. Gülesin; 1950-1951 sezonunda Palermo, 1951-1952 sezonunda Lazio forması giymişti.

        • 7

          2017-2021 yılları arasında Milan formasını giyen Hakan, ligde 22 gole imza atarken, Inter formasıyla ise 15 gole ulaştı.

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