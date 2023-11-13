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        Haberler Gündem Güncel Kastamonu'da facia! Bahçesindeki kayayı patlatmak isterken eli koptu! - En son haberler

        Kastamonu'da patlayan torpil imamın elini kopardı

        Kastamonu'da tam bir facia yaşandı. Kentte bir köyde imam olarak görev yapan Ahmet Hulusi Eren, bahçesinde bulunan kayayı kırmak için torpil kullandı. Ancak bir anda patlayan torpil, Eren'in elinin kopmasına neden oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 17:09 Güncelleme: 13.11.2023 - 17:17
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        Bahçesindeki kayayı patlatmak isterken eli koptu!
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        Kastamonu'nun Cide ilçesinde, bahçesindeki kayayı torpille patlatarak kırmaya çalışan imamın eli koptu.

        AA'da yer alan habere göre Kayaardı köyü Güvenli Mahallesi İmamı Ahmet Hulusi Eren, evinin bahçesinde bulunan kayayı kırmak için torpille patlatmaya karar verdi.

        Torpilin elinde patlaması üzerinde imam Eren'in eli koptu.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eren, ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Fotoğraf: iStock

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        #haberler
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