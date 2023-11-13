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        Haberler Gündem Güncel İstanbul yağmura teslim oldu! İşte İstanbul'dan yağmur manzaraları

        Megakent yağmura teslim!

        Meteoroloji'nin uyarılarının ardından megakent İstanbul'da sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Trafikte hemen hemen gün boyu yoğunluk yaşanırken, yağışa yakalananlar zor anlar yaşadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 17:01 Güncelleme: 13.11.2023 - 17:01
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          İstanbulda etkili olan sağanak ve haftanın ilk iş günü dolayısıyla trafikte yoğunluk yaşanıyor.

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          AA'da yer alan habere göre toplu ulaşımda özellikle aktarma noktalarında da yoğunluk oluştu.

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          Metrobüsün Uzunçayır, Altunizade ve Mecidiyeköy gibi bazı duraklarında yoğunluk yaşandı.

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          Bazı duraklarda yoğunluk nedeniyle vatandaşların dolu gelen otobüslere binemediği görüldü.

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          İHA'da yer alan habere göre de Taksim İstiklal Caddesi'nde yağışa yakalanan turist ve vatandaşlardan bazıları şemsiyeleri ile yağmurdan korunurken kimisi de koşarak kaçmaya çalıştı.

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          Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak yağışın etkili olacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.

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          Uyarıların ardından İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu.

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          Taksim Meydanı’nda bir anda bastıran yağmur, turist ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

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          Yağışa yakalanan bazı turist ve vatandaşlar şemsiyeleri ile yağmurdan korunurken kimisi de koşarak kaçmaya çalıştı.

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        Haberi Hazırlayan: Kenan Butakın
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