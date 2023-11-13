Megakent yağmura teslim!
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından megakent İstanbul'da sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Trafikte hemen hemen gün boyu yoğunluk yaşanırken, yağışa yakalananlar zor anlar yaşadı
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İstanbulda etkili olan sağanak ve haftanın ilk iş günü dolayısıyla trafikte yoğunluk yaşanıyor.
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AA'da yer alan habere göre toplu ulaşımda özellikle aktarma noktalarında da yoğunluk oluştu.
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Metrobüsün Uzunçayır, Altunizade ve Mecidiyeköy gibi bazı duraklarında yoğunluk yaşandı.
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Bazı duraklarda yoğunluk nedeniyle vatandaşların dolu gelen otobüslere binemediği görüldü.
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İHA'da yer alan habere göre de Taksim İstiklal Caddesi'nde yağışa yakalanan turist ve vatandaşlardan bazıları şemsiyeleri ile yağmurdan korunurken kimisi de koşarak kaçmaya çalıştı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak yağışın etkili olacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.
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Uyarıların ardından İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu.
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Taksim Meydanı’nda bir anda bastıran yağmur, turist ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.
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Yağışa yakalanan bazı turist ve vatandaşlar şemsiyeleri ile yağmurdan korunurken kimisi de koşarak kaçmaya çalıştı.
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