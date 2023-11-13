Fenerbahçe'den sert açıklama: Sokak kavgası mı, futbol maçı mı?
Fenerbahçe Kulübü, Adana Demirspor maçında Oosterwolde'nin rakip oyuncu Rodrigues tarafından düşürüldüğü pozisyonla ilgili "Sokak kavgası mı, futbol maçı mı?" başlıklı sert bir açıklama yayımladı.
Fenerbahçe Kulübü, Adana Demirspor maçında Oosterwolde ile Belhanda arasında başlayan ve daha sonra Hollandalı futbolcunun yere düşmesiyle sonuçlanan tartışma hakkında açıklama yayımladı. "Sokak kavgası mı, futbol maçı mı?" başlığıyla sosyal medyadan paylaşılan mesajda sarı-lacivertliler, pozisyonda Oosterwolde'nin rakip futbolcu Rodrigues tarafından yere düşürüldüğünü belirtip VAR hakemlerine yüklendi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
"SOKAK KAVGASI MI FUTBOL MAÇI MI?
Dün, Adana Demirspor ile deplasmanda oynadığımız maçın 73. dakikasında rakip futbolcu Rodrigues’in, oyuncumuz Oosterwolde’ye karşı yaptığı hareket sonrasında yine garip bir hakem kararına maruz kaldık.
Son olarak dünkü pozisyondan hareketle oynadığımız maçlardaki hakem kararlarının, hatalı tanımının çok ötesinde olmasını sorgulamamız normal değil mi?
Maçın hakeminin pozisyonu göremediğini, yan hakemin de göremediğini ve hatta 4. hakemin de göremediğini bir şekilde kabul etsek dahi
VAR’ın devreye girerek bu kararı düzeltmek yönünde hiçbir adım atmamasını nasıl karşılamalıyız?
Giderek artan ve tamamen lig yarışını etkileyen bu yanlış kararların maç maç yoğunlaşmasının sorumluluğunu alacak bir kurum ya da kişi var mıdır?
Bu durum daha ne kadar normalleştirilecektir?
Durumun daha net anlaşılması için;
Türk futbolu adına konuşan, yazan, çizen, izleyen ve GÖREBİLEN taraflı tarafsız herkesin ortak noktada buluştuğu pozisyona dair yorumları,
“GÖRMEYENLERİN” bilgi ve dikkatine sunuyoruz."