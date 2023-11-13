Hattuşa Antik Kenti'nde 2 bin 800 yıllık süsleme parçası bulundu

Eserin kendi dönemine ilişkin önemli ipuçları verdiğine dikkati çeken Schachner, "Böyle bir eser varsa, buranın artık küçük bir kasaba değil, daha önemli, belki bir güç merkezi olduğunu söylememiz de mümkün oluyor. Çünkü önceki yıllardaki bir başka keşif ile değerlendirdiğimizde, karmaşık bir toplumsal yapı mı yoksa hiyerarşik bir toplumsal yapıya mı işaret ettiğini söylememiz mümkün oluyor. Yavaş yavaş o dönemin toplumsal statüleri hakkında daha iyi bilgi edinmemiz mümkün oluyor" diye konuştu.