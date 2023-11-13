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        Fenerbahçe rekorunu geliştirdi!

        Yukatel Adana Demirspor deplasmanından 0-0'lık beraberlikle dönen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de kendisine ait rekoru geliştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 16:02 Güncelleme: 13.11.2023 - 16:02
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        • 1

          Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Adana Demirspor deplasmanından bir puanla dönen Fenerbahçe, haftaya lider giren Galatasaray'ın Atakaş Hatayspor karşısında 2-1 mağlup olmasıyla liderliği devraldı.

        • 2

          Adana deplasmanında kalesini gole kapatan sarı-lacivertli takım, ligde çıktığı altıncı dış saha mücadelesinde de gol yemeyerek bu alanda kendisine ait sezon başlangıcı rekorunu bir adım ileri taşıdı.

        • 3

          Bu sezon deplasman maçlarında Yılport Samsunspor ve Kasımpaşa'yı 2-0, MKE Ankaragücü ve Corendon Alanyaspor'u 1-0, Siltaş Yapı Pendikspor'u ise 5-0 mağlup eden İsmail Kartal'ın ekibi, Yukatel Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı.

        • 4

          Dış sahadaki 6 maçta 11 kez rakip fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise gol görmedi.

        • 5

          G.SARAY İLK SEZONDA 6 DEPLASMANDA GOL YEMEDİ

          Süper Lig'in oynandığı ilk sezon olan 1959'da Galatasaray, çıktığı ilk 6 deplasman maçını 4 galibiyet, 2 beraberlikle tamamlarken bu karşılaşmalarda gol yemedi. Ancak Süper Lig'i oluşturan takımlar, sezon öncesinde İstanbul, Ankara ve İzmir bölgelerinde oynadığı karşılaşmaların ardından bu ligde boy gösterdi.

        • 6

          Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Profesyonel Küme'de oynadığı deplasman maçlarında aynı başarıyı gösteremedi.

        • 7

          EN İYİ DEPLASMAN SERİSİ 1960-61 SEZONUNDA

          Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde en iyi deplasman başlangıcına imza atarken, en iyi deplasman performansını ise 1960-1961 sezonunun 24 ile 33. haftaları arasında ortaya koydu.

        • 8

          Sarı-lacivertliler, bu periyotta çıktığı 7 dış saha maçının tamamından galibiyetle ayrılırken, kalesinde de gol görmedi.

        • 9

          Turanspor'u 2-0, Türk Telekom, Feriköy, Fatih Karagümrük, Göztepe ve Beşiktaş'ı 1-0, Kasımpaşa'yı ise 3-0 mağlup ederek deplasmanda üst üste 7 maç kazanan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 12 gol atarken, kalesinde gol görmedi.

        • 10

          Sarı-lacivertli takımın galibiyet ve gol yememe serisi, Vefa deplasmanındaki 1-1'lik maçla sona erdi.

        • 11

          DIŞ SAHADA DAHA ÇOK PUAN TOPLADI

          Ligde oynadığı ilk 10 maçı kazanarak hanesine 30 puan yazdıran Fenerbahçe, iç saha ve deplasman maçlarında 15'er puan toplamayı başarmıştı.

        • 12

          Geçen hafta konuk ettiği Trabzonspor'a 3-2 mağlup olarak ilk puan kaybını yaşayan sarı-lacivertliler, Adana Demirspor deplasmanında berabere kalarak dış sahada da ilk kez 90 dakikayı 3 puanla tamamlayamadı.

        • 13

          İsmail Kartal'ın ekibi, Adana'da aldığı bir puanla iç sahada topladığı puanı geride bıraktı.

        • 14

          Evinde oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 15 puan alan sarı-lacivertliler, deplasmanda ise 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan topladı.

        • 15

          LİGDE İLK KEZ GOL ATAMADI

          Adana Demirspor deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk kez bir maçı gol atamadan tamamladı.

        • 16

          11 lig maçında aldığı 10 galibiyet ve 1 mağlubiyetle Adana deplasmanına giden İsmail Kartal'ın öğrencileri, ilk 11 haftada her maçta fileleri havalandırmayı başardı.

        • 17

          Fenerbahçe, 31 golle ligin en golcü ekibi unvanını elinde bulundururken, kalesinde gördüğü 8 golle de Galatasaray'la birlikte ligin en az gol yiyen takımı oldu.

        • 18

          AVERAJI, 18 TAKIMIN ATTIĞI GOLDEN FAZLA!​​​​​​​

          Ligde 31 gol atan ve kalesinde 8 gol gören Fenerbahçe, 23 averajla bu anlamda ligin zirvesinde yer aldı.

        • 19

          Sarı-lacivertli takımın averajı, ligde 23 gol atan Adana Demirspor dışındaki bütün takımların attığı golden daha fazla.

        • 20

          Sarı-lacivertli takım, Adana Demirspor karşısında skor üretememesine karşın bu anlamda rakiplerine büyük üstünlük kurmuş durumda.

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