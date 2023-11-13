Fenerbahçe rekorunu geliştirdi!
Yukatel Adana Demirspor deplasmanından 0-0'lık beraberlikle dönen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de kendisine ait rekoru geliştirdi.
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Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Adana Demirspor deplasmanından bir puanla dönen Fenerbahçe, haftaya lider giren Galatasaray'ın Atakaş Hatayspor karşısında 2-1 mağlup olmasıyla liderliği devraldı.
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Adana deplasmanında kalesini gole kapatan sarı-lacivertli takım, ligde çıktığı altıncı dış saha mücadelesinde de gol yemeyerek bu alanda kendisine ait sezon başlangıcı rekorunu bir adım ileri taşıdı.
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Bu sezon deplasman maçlarında Yılport Samsunspor ve Kasımpaşa'yı 2-0, MKE Ankaragücü ve Corendon Alanyaspor'u 1-0, Siltaş Yapı Pendikspor'u ise 5-0 mağlup eden İsmail Kartal'ın ekibi, Yukatel Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı.
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Dış sahadaki 6 maçta 11 kez rakip fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise gol görmedi.
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G.SARAY İLK SEZONDA 6 DEPLASMANDA GOL YEMEDİ
Süper Lig'in oynandığı ilk sezon olan 1959'da Galatasaray, çıktığı ilk 6 deplasman maçını 4 galibiyet, 2 beraberlikle tamamlarken bu karşılaşmalarda gol yemedi. Ancak Süper Lig'i oluşturan takımlar, sezon öncesinde İstanbul, Ankara ve İzmir bölgelerinde oynadığı karşılaşmaların ardından bu ligde boy gösterdi.
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Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Profesyonel Küme'de oynadığı deplasman maçlarında aynı başarıyı gösteremedi.
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EN İYİ DEPLASMAN SERİSİ 1960-61 SEZONUNDA
Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde en iyi deplasman başlangıcına imza atarken, en iyi deplasman performansını ise 1960-1961 sezonunun 24 ile 33. haftaları arasında ortaya koydu.
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Sarı-lacivertliler, bu periyotta çıktığı 7 dış saha maçının tamamından galibiyetle ayrılırken, kalesinde de gol görmedi.
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Turanspor'u 2-0, Türk Telekom, Feriköy, Fatih Karagümrük, Göztepe ve Beşiktaş'ı 1-0, Kasımpaşa'yı ise 3-0 mağlup ederek deplasmanda üst üste 7 maç kazanan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 12 gol atarken, kalesinde gol görmedi.
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Sarı-lacivertli takımın galibiyet ve gol yememe serisi, Vefa deplasmanındaki 1-1'lik maçla sona erdi.
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DIŞ SAHADA DAHA ÇOK PUAN TOPLADI
Ligde oynadığı ilk 10 maçı kazanarak hanesine 30 puan yazdıran Fenerbahçe, iç saha ve deplasman maçlarında 15'er puan toplamayı başarmıştı.
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Geçen hafta konuk ettiği Trabzonspor'a 3-2 mağlup olarak ilk puan kaybını yaşayan sarı-lacivertliler, Adana Demirspor deplasmanında berabere kalarak dış sahada da ilk kez 90 dakikayı 3 puanla tamamlayamadı.
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İsmail Kartal'ın ekibi, Adana'da aldığı bir puanla iç sahada topladığı puanı geride bıraktı.
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Evinde oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 15 puan alan sarı-lacivertliler, deplasmanda ise 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan topladı.
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LİGDE İLK KEZ GOL ATAMADI
Adana Demirspor deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk kez bir maçı gol atamadan tamamladı.
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11 lig maçında aldığı 10 galibiyet ve 1 mağlubiyetle Adana deplasmanına giden İsmail Kartal'ın öğrencileri, ilk 11 haftada her maçta fileleri havalandırmayı başardı.
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Fenerbahçe, 31 golle ligin en golcü ekibi unvanını elinde bulundururken, kalesinde gördüğü 8 golle de Galatasaray'la birlikte ligin en az gol yiyen takımı oldu.
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AVERAJI, 18 TAKIMIN ATTIĞI GOLDEN FAZLA!
Ligde 31 gol atan ve kalesinde 8 gol gören Fenerbahçe, 23 averajla bu anlamda ligin zirvesinde yer aldı.
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Sarı-lacivertli takımın averajı, ligde 23 gol atan Adana Demirspor dışındaki bütün takımların attığı golden daha fazla.
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Sarı-lacivertli takım, Adana Demirspor karşısında skor üretememesine karşın bu anlamda rakiplerine büyük üstünlük kurmuş durumda.