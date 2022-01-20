Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Bradley Cooper: Sette altı saat boyunca çıplak kaldım - Dünyadan Magazin Haberleri

Bradley Cooper: Sette altı saat boyunca çıplak kaldım

Bradley Cooper, son filmi "Nightmare Alley"in çekimleri sırasında yaşadığı ilginç anları anlattı. Ünlü oyuncu, rol aldığı projenin setinde altı saat boyunca tamamen çıplak kaldığını dile getirdi

20.01.2022 - 13:54 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Dünyaca ünlü oyuncu Bradley Cooper (47), ABD’de 17 Aralık 2021'de gösterime giren, Türkiye'de ise 4 Şubat 2022'de görücüye çıkacak olan filmi "Nightmare Alley"in setinde altı saat boyunca tamamen çıplak kaldığını açıkladı.

    Independent'in aktardığına göre; samimi açıklamalarda bulunan Cooper, rol arkadaşı Toni Collette'in karşısında bir küvet sahnesini çekiminin ayrıntılarını anlattı.

  • "O GÜNÜ HATIRLIYORUM"

    Bradley Cooper, "Senaryoyu okurken karakterin bir küvete konmuş kavanoz içindeki cenin gibi olduğunu ve anlatılacak hikayenin bu olduğunu düşündüğümü hatırlıyorum. Yapmak zorundaydım. O günü hala hatırlıyorum. Mürettebatın önünde altı saat çıplak kaldım ve o gün Toni Collette’in ilk günüydü." şeklinde konuştu.

  • "FİLMİN İÇERİĞİ ÇIPLAK OLMAMIZI GEREKTİRİYORDU"

    Çıplak oynamanın gülünecek bir konu olmadığını ve kendisi için oldukça önemli bir deneyim olduğunu dile getiren Cooper, "Filmin içeriği, keşfettiğimiz şey, onu gerçek bir şekilde yapabilmek için duygusal ve ruhen çıplak olmamızı gerektiriyordu." dedi.

  • Ünlü oyuncu, "Gerçekten bir madenci kiti, şapkası ve el feneri takıp, birbirinize bakıp, sonra sizi o günün sonuna asla götürmeyecek bir rota kazıyor olabileceğinizi bilerek tünele inmeye benziyor. Ertesi gün yukarı çıkıp, tekrar aşağı iniyorsunuz." ifadelerini kullandı.

  • BARIŞTILAR MI?

    Öte yandan Irina Shayk ile birlikteliklerine iki yıl önce son veren ünlü aktör Bradley Cooper'ın ünlü model ile yeniden bir araya geldiği ileri sürülmüştü. Shayk ile Cooper, geçtiğimiz aylarda New York'ta kol kola yürürken görülmüştü.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.