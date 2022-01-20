"O GÜNÜ HATIRLIYORUM"

Bradley Cooper, "Senaryoyu okurken karakterin bir küvete konmuş kavanoz içindeki cenin gibi olduğunu ve anlatılacak hikayenin bu olduğunu düşündüğümü hatırlıyorum. Yapmak zorundaydım. O günü hala hatırlıyorum. Mürettebatın önünde altı saat çıplak kaldım ve o gün Toni Collette’in ilk günüydü." şeklinde konuştu.