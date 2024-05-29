Bosch'tan Bursa'ya 'hidrojen' yatırımı

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2024'te elektromobilite alanına odaklanan Bosch Grubu, Türkiye'ye stratejik bir yatırım yapacağını açıkladı.

Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Daniel Korioth, Bursa'da hidrojen enjektörü yatırımı yapacaklarını açıklayan Daniel Korioth, "Tasarım, işlev ve simülasyon mühendislerimiz Almanya'daki geliştirme departmanlarımızla yakın iş birliği içerisinde. 2026 yılından itibaren Bursa'da ticari araçlar için hidrojen enjektörünün seri üretimine başlayacağız. Bursa'daki geliştirme ve sanayileştirme çalışmalarımızın yanı sıra, Türkiye'deki otomotiv üreticilerinin hidrojen motoru projelerine de tasarım ve mühendislik desteği sağlıyoruz" dedi.

Hidrojen'in, iklim krizi ile küresel mücadelede net sıfır hedefine ulaşmada önemli bir bileşen olarak öne çıktığını anlatan Daniel Korioth, "Bosch, faaliyet alanlarında hidrojen bazlı ürün ve çözümlerin geliştirilmesine aktif olarak katkıda bulunuyor. Türkiye'de, Bosch'un hidrojen alanındaki çalışmaları hem geliştirme hem de üretim faaliyetlerini kapsıyor. Türkiye'deki Ar-Ge merkezlerinde hidrojen konusunda yürütülen yoğun araştırmaların yanı sıra, Bursa'daki Bosch Güç Çözümleri fabrikasındaki mühendisler, direkt enjektör prototipi ve hidrojen motorları ve depolama bileşenleri için daha yenilikçi ürünler üzerinde çalışıyor" diye konuştu.

REKLAM Odak alanları arasında elektromobilite, içten yanmalı motor, hidrojen motorlar, şasi ve sensörler gibi yüksek teknolojili ürünlere yönelik makinelerin yer aldığını belirten Korioth, "Geçmişte de olduğu gibi, geleceğin teknolojilerine odaklanarak, üretimde yıllara dayanan deneyimimiz, bilgi birikimimiz ve yetkin iş gücümüzle Türk mobilite sektörünün dönüşümünde önemli bir rol oynamaya devam etmek istiyoruz" dedi. 2.3 MİLYAR EURO GELİR, 172 MİLYON EURO YATIRIM Daniel Korioth, Bosch Türkiye'nin 2023 yılı finansal sonuçlarını da açıkladı. 2023 yılındaki zorluklara rağmen, Türkiye'de beklentilerini aştıklarını kaydeden Korioth, "2023'te, bir önceki yıla kıyasla Euro bazında yüzde 31'lik bir artışla 2,3 milyar Euro’luk yurt içi konsolide satış gerçekleştirdik. Konsolide olmayan satışların yanı sıra, bağlı şirketlere yapılan dahili teslimatlar da dahil olmak üzere, 4.4 milyar Euro’luk toplam net satışa ulaşarak Euro bazında yüzde 6'lık bir büyüme kaydettik. Bu finansal performansıyla Bosch Türkiye, 2023 yılında ülkenin önde gelen ihracatçılarından biri oldu" dedi.

Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Daniel Korioth, geçtiğimiz yıl ile ilgili olarak şunları söyledi: “2023 yılında satışlardaki artışın temel olarak tüm faaliyet alanlarındaki büyüme sayesinde gerçekleştiğini anlatan Korioth, 2024 yılı beklentilerini de paylaştı. REKLAM 2024'te küresel ekonomide yüzde 2.3'lük bir büyüme beklendiğini söyleyen Daniel Korioth, "Küresel ekonomi 2025 yılına kadar ivme kazanmaya başlamayacak. Türkiye'de de zorlu bir yıl olmasını beklemekle birlikte, yerel pazara ve ülkenin uzun vadeli potansiyeline olan bağlılığımızı sürdürüyoruz. Bosch, bu potansiyelden yararlanmak için, özellikle elektromobilite, hidrojen ekosistemi, makine ve fabrika otomasyonu ve dijitalleşme gibi stratejik büyüme alanlarında Türkiye'de yetkinlik geliştirmeye devam edecek" dedi.

Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Daniel Koriot'un verdiği bilgiye göre, 2023'te Türkiye'ye 172 milyon Euro daha yatırım yaparak 2000-2023 yılları arasındaki toplam yatırımını 4,2 milyar Euro’ya çıkaran Bosch, Türkiye'deki toplam Ar-Ge harcamasını 2023 yılında 46.3 milyon Euro'ya yükseltti. 115 SERVİS İLE ELEKTRİKLİ ARAÇLARA HİZMET Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Daniel Korioth, 2023’ün öne çıkan gelişmelerinden birinin Bosch Türkiye'nin büyüyen elektromobilite işi ve Togg ile yapılan iş birliği olduğunu da vurgulayarak, bu tür işbirliklerinin mobilite sektörünün dönüşümünde sinerji yarattığını ve Türkiye’deki yetkinliklerin yanı sıra ekosistemi de güçlendirdiğini belirtti.

Türkiye'de elektromobilite pazarı büyüdükçe bakım ve onarım ihtiyacının da artış gösterdiğine değinene Korioth, "Elektrifikasyon, Türkiye'deki mobilite satış sonrası pazarının geleceğinde de kilit bir rol oynayacak. Türkiye'deki 350 Bosch Car Service'ten 115'i artık elektrikli araçlara hizmet verebilecek yetkinliğe ve yetkiye sahip" ifadelerini kullandı.