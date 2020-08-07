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Bugünün otomobilleri, yazılımlar ve elektronik ürünler sayesinde değişiyor. Yazılım yoğunluklu elektronik sistemler pazarının, 2030 yılına kadar her yıl yaklaşık yüzde 15 büyümesi bekleniyor.

Bu kapsamda adımlar atan Bosch, Mobilite Bilişim Çözümleri iş birimini kurduğunu bildirdi.

Bosch Yönetim Kurulu Üyesi ve Mobilite Çözümleri Sektöründen sorumlu Başkan Dr. Stefan Hartung, "Şu anda bile bir araçta yaklaşık 100 milyon satırlık yazılım kodu bulunuyor. Sadece çok geniş bir elektronik ve yazılım uzmanlığı yelpazesine sahip olan bir şirket, mobilitenin geleceğini şekillendirebilecek konumda olacak” dedi.

Bosch’un yeni iş biriminin hedefinin, etki alanları arası (cross-domain) yazılım ve elektronik çözümleri aracılığıyla bu karmaşıklığı azaltmak olacağı kaydedildi.

Ayrıca birimin, yeni araç işlevlerinin çok daha hızlı bir şekilde aktif edilmesini hedeflediği de belirtiliyor.

Bosch, bu yılın nisan ayında Mobilite Çözümleri faaliyet alanının tüm elektronik üretim faaliyetlerini bir araya getirdiğini duyurmuştu. Yapılan açıklamaya göre, Otomotiv Elektroniği bölümü, artık tüm araç alanlarında kontrol ünitelerinin ve araç bilgisayarlarının üretimini koordine ediyor.

Yeni üretim ağının 14 ülkedeki 21 tesiste yaklaşık 24 bin çalışanı kapsayacağı bilgisi verildi. Bosch'un, otomotiv yazılımı uzmanlığına yıllık 3 milyar euro yatırım yaptığı paylaşıldı.