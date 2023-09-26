Borsanın destekçileri ne, karşısında ne var? - İş-Yaşam Haberleri

Borsanın destekçileri ne, karşısında ne var? - İş-Yaşam Haberleri

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Yatırımcı Rehberi programının bu haftaki konuğu TFG İstanbul Genel Müdürü Mete Yüksel oldu. Borsa İstanbul'daki uzun soluklu yükselişin nedenlerinin irdelendiği programda bu yolda Borsa İstanbul'un yanında ve karşısında olan unsurlar ele alındı. Yüksel, yeni ekonomi programının temellerinden birisi olan faiz artırımlarının mevduat faizini artırmasının borsa için bir handikap içerip içermediğini değerlendirirken diğer yandan yeni programın en önemli hedefi olan yabancı yatırımcı konusu masaya yatırıldı.

YERLİNİN GÜCÜ YETER Mİ?

Borsa İstanbul’da yükselişin ana nedenlerinin ortaya konulduğu programda Yüksel, şu sıralar keyfi yerinde olan yatırımcıları bekleyen en önemli risklerin neler olduğu sorusuna yanıt verdi. Yüksel, halka arzlarla birlikte borsa ile tanışan yerli küçük yatırımcının yabancı olmadan borsayı sürükleme gücü olup olmadığını sorguladı.

BANKACILIK YENİDEN İLGİ ODAĞI OLUR MU?

Diğer yandan Yüksel, yeni ekonomi politikalarının hangi sektörleri öne çıkaracağı hangilerini olumsuz etkileyeceği beklentilerini dile getirirken geçtiğimiz 3 yılda gözden düşen bankacılık ve finans sektörlerinin yeniden ilgi odağı olup olmayacağı ve enflasyon çok yüksek seyrederken ilgi odağı olan perakende, enerji ve emtia şirketlerinde nasıl bir seyir beklediğine dair sorulara yanıt verdi.