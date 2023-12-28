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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Borsadaki düşüş hangi sektörlerde yeni fırsat yarattı? - İş-Yaşam Haberleri

        Borsadaki düşüş hangi sektörlerde yeni fırsat yarattı?

        Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu Ata Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş oluyor. Borsada son günlerdeki yüzde 14'lük değer kaybının ardından gelen toparlanmanın kalıcı olup olmadığının sorgulandığı programda Demirtaş, mevcut ekonomi politikalarının ışığında hangi sektörün önünün açık olduğuna dair fikirlerini paylaşıyor. Başta perakende, havacılık, enerji, otomotiv sektörleri ve holdingler olmak üzere sektörlerin tek tek ele alındığı programda iç piyasada beklenen durgunluk ve global gelişmelerin hangi şirketin karlılığını nasıl etkileyeceği masaya yatırılıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2023 - 18:54 Güncelleme: 28.12.2023 - 18:56
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        Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu Ata Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş oluyor. Borsada son günlerdeki yüzde 14'lük değer kaybının ardından gelen toparlanmanın kalıcı olup olmadığının sorgulandığı programda Demirtaş, mevcut ekonomi politikalarının ışığında hangi sektörün önünün açık olduğuna dair fikirlerini paylaşıyor. Başta perakende, havacılık, enerji, otomotiv sektörleri ve holdingler olmak üzere sektörlerin tek tek ele alındığı programda iç piyasada beklenen durgunluk ve global gelişmelerin hangi şirketin karlılığını nasıl etkileyeceği masaya yatırılıyor.

        YATIRIM ORTAMI NASIL ETKİLENİR?

        Demirtaş, Moody's'in Türkiye notunu değerlendirmemesini yorumlarken, ABD Merkez Bankası Fed kararının Türkiye ekonomisi, para ve sermaye piyasalarına etkisini de değerlendiriyor. Yeni ekonomi politikasının ele alındığı programda yeni politikaların yatırım ortamına etkisi ile beklenen ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın finansal yatırımlara ve borsaya etkisi sorgulanıyor.

        BORSA UCUZ MU PAHALI MI?

        Demirtaş, borsa şirketlerinin piyasa değerinin ucuz mu pahalı mı olduğunu ortaya koyarken yeni ekonomi politikası gereği faiz artışı, kredi kısıtlaması ve büyümenin düşecek olmasının şirketleri nasıl etkileyeceği ve bunun borsada fiyatlamasının olup olmayacağına dair soruları yanıtlıyor. Diğer yandan beklenen yabancı yatırımcı girişinin hangi şirket ve sektörlerde talep ve fiyat artışı şeklinde yansıma bulacağının tartışıldığı programda Demirtaş, mevcut ekonomik gelişmeler ışığında 2024'te hangi sektör ve şirketlerin yıldızının parlayacağını hangisinin yatırımcıya kaybettirme potansiyeli olacağı yönündeki tahminlerini paylaşıyor.

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