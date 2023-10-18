Borsada sert düşüş

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Borsada İsrail-Filistin çatışmasının etkileri sürüyor.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,27 değer kazancıyla 8.115,01 puandan tamamlamıştı

Dün akşam Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırının ardından ise çatışmanın bölgesel bir boyuta ulaşabileceğine dair endişeler piyasalara hakim oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3.36 düşüşle 7.842 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 3.90 düşerken, ulaştırma endeksi yüzde 3.83 geriledi.

GAZZE'DEKİ HASTANEYE SALDIRI RİSK ALGISINI GÜÇLENDİRDİ

Analistler, küresel pay piyasalarında, dün gece Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırının ardından risk algısının güçlendiğini belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem para politikalarına ilişkin fiyatlamaların da belirsizlikleri artırdığını söyledi.

Saldırı sonrası İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş alanlara yayılabileceği ve petrol arzını etkileyebileceği ihtimali varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Bununla birlikte dün ABD'de açıklanan perakende satışlar beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, enflasyon endişeleri de güçlü kalmaya devam ediyor.

Artan enflasyon endişeleri Fed'in gelecek dönem atacağı adımlara yönelik fiyatlamaları da etkilemeyi sürdürürken, bankanın yüzde 92 ihtimalle gelecek ay politika faizini sabit tutacağının öngörülmesine karşın, aralık ve ocaktaki toplantılarda faiz artırım ihtimali güçleniyor.