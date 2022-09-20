Borsada beklentiler değişti mi?

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Yatırımcı Rehberi'nin bu haftaki konuğu Borsa Uzmanları Derneği Başkanı Ali Aydemir oluyor.

Borsada temmuz ortasından bu yana gerçekleşen hızlı yükselişin ardından gelen satışların ardından yatırımcıların endişelerinin dile getirildiği programda Aydemir, hisselerin günlerce tavan veya taban olmasının nedenlerini açıklayarak bunun sermaye piyasalarında görülen bir gelişme olup olmadığını değerlendiriyor. Borsa ve VİOP'ta gerçekleştirilen işlemlerde hangi durumlarda Borsa İstanbul veya Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) harekete geçmesi gerektiğini anlatan Aydemir, konuyu geçmiş örnekleriyle açıklıyor.

KÜÇÜK YATIRIMCI ZARAR GÖRDÜ MÜ?

Aydemir, yaşanan hızlı yükseliş ve düşüşün ardından küçük yatırımcının zarar görüp görmediği konusundaki güreşlerini aktarırken bankacılık sektöründe başlayan bu olağanüstü durumun bundan sonra nasıl seyredeceği konusunda değerlendirmelerde bulunuyor? Yaşanan gelişmelerin ardında yasal boşluk olup olmadığı yönündeki soruları yanıtlayan Aydemir, bundan sonra benzer bir olumsuzluk yaşanmaması için neler yapılması gerektiğini de dile getiriyor.

BORSA HALA CAZİP Mİ?

Ekonomik gelişmeler göz önüne alındığında ve son dönemdeki yüksek oynaklık da dikkate alınmaz ise borsanın bir yatırım aracı olarak hala cazip olup olmadığına dair fikirlerini paylaşan Aydemir, sermaye piyasalarında temel sorunlar ve çözüm önerilerini de sıralıyor. Borsada hangi sektörün mevcut gelişmelerden nasıl etkilendiğine dair açıklamalar yapan Aydemir bundan sonraki dönemlerde beklentilerini de izleyenlere aktarıyor.