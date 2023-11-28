Borsa yeni yıl rallisine mi hazırlanıyor? - Bulls Yatırım Sermayesi ortaklığı ile Borsada Yatırım

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Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu A1 Portföy Fon Yönetim Müdürü Mustafa Keskintürk oluyor. Başta FED olmak üzere global ekonomilerde faiz indirim süreçlerinin başlayacağına dair beklentilerin oluşmasının Türkiye'ye para akışı sağlayıp sağlamayacağına yönelik görüşlerini aktaran Keskintürk, içeride sıkı para politikasının ekonomi ve şirketlere etkisini değerlendiriyor. Bir yandan istikrarlı bir şekilde uygulanan rasyonel ekonomi politikaları nedeniyle beklenen yabancı yatırımcı alımları diğer yandan faiz artırımlarının borsaya alternatif olarak ortaya çıkardığı mevduat ve tahvil faizlerinin endeksi hangi yönde etkilemesini beklediğini açıklayan Keskintürk, kısa ve orta vadede borsanın seyrinin ne olabileceği yönündeki fikirlerini aktarıyor.

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JEOPOLİTİK RİSKLER ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK Mİ?

Keskintürk başta İsrail Hamas gerilimi olmak üzere jeopolitik risklerin piyasalara olumsuz etkisi olup olmayacağına yönelik görüşlerini paylaşırken bu risklerin geçmiş dönüm etkilerini de masaya yatırıyor. Borsa şirketlerinin piyasa değerinin sorgulandığı programda rasyonel ekonomi politikalarına geçişle birlikte beklenen yabancı yatırımcının ne zaman alım yapmaya başlayabileceği ve doğrultuda Borsa İstanbul’un bu mevcut koşullar ve beklentiler ışığında nasıl hareket edeceğine dair tahminler paylaşılıyor.

YENİ POLİTİKA DÖNEMİNDE TERCİH NE OLMALI?

Keskintürk ayrıca yatırımcıların mevcut koşullarda hisse yatırımı yaparken nelere dikkat etmesi gerektiğini, ekonomi yönetiminin yeni politikası olan parasal sıkılaşma ortamında hangi özelliklere sahip hisselerin tercih edilmesi gerektiğini ve bir yatırımcının portföyünde hangi varlıkların yer alması gerektiğini açıklıyor.