Borsa İstanbul çalışma saatleri 2019

15 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Borsa; sarrafların, kimi tüccarların, özellikle değerli kâğıt, pay belgiti ve tahvil, döviz ve her türlü mal alışverişiyle uğraşanların, alım satım amacıyla devlet denetimi altında iş yaptıkları yerdir.
Borsalar belli seans saatleri arasında işlem gerçekleştirmektedir ve Türkiye'nin en önemli borsası Borsa İstanbul'dur. Borsa İstanbul'da işlem yapmak isteyen pek çok kişi de kuruluşun mesai saatlerini araştırıyor.
BORSA İSTANBUL MESAİ SAATLERİ 2019
Borsa İstanbul’un belli bir seans saati uygulaması bulunmaktadır. Bu seans saatleri, Borsa İstanbul’un her piyasası için farklılık gösterebilmektedir.
Borsa İstanbul'da seanslar saat 09.30 ile 18.15 arasında yapılmaktadır. Borsa İstanbul, hafta sonu cumartesi ve pazar günleri, dini bayramlarda ve resmi tatil günlerinde kapalıdır.
İşte seanslarına göre Borsa İstanbul'da çalışma saatleri:
Pay Piyasaları Seans Saatleri
Açılış Seansı Emir Toplama 09.40-09.55
Eşleştirme / Fiyat Belirleme 09.55-10.00
Sürekli İşlem 10.00-13.00
Gün Ortası Açılış Seansı Emir Toplama 13.00-13.55
Eşleştirme / Fiyat Belirleme 13.55-14.00
Sürekli İşlem 14.00-18.00
Kapanış 18.00-18.01
Kapanış Seansı Emir Toplama 18.01-18.05
Eşleştirme / Fiyat Belirleme 18.05-18.07
Kapanış Fiyatından İşlemler 18.07-18.10
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasaları Seans Saatleri
Pay Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri 09.30-18.10
Endeks Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri 09.30-18.15
Diğer Sözleşmeler 09.30-18.15
BORSA İSTANBUL ADRES İLETİŞİM BİLGİLERİ
Borsa İstanbul A.Ş. Reşitpaşa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi No:4, Sarıyer/İstanbul adresinde bulunmaktadır. Borsa İstanbul'a, 0212 298 21 00 numaralı telefon aracılığı ile ulaşabilirsiniz.
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