Borsada yaşanan sarsıntıda en çok kim kaybettirdi?

BIST 100 8 günde yüzde 14.1 düştü! Borsa İstanbul'da yaşanan sarsıntıda en çok kim kaybettirdi? - Ekonomi haberleri

2022'de gerek geldiği seviye gerekse yatırımcıs sayısıyla rekordan rekora koşan Borsa İstanbul'da özellikle son 8 günde kara bulutlar dolaşıyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 2022 yılında yüzde 196.57 yükselerek dünyadaki önemli borsalar arasında en yüksek getiriyi sağlamıştı. Geçen yılki yükselişle beraber BIST 100'de 25 yılın ardından ilk kez 4 yıl üst üste yükseliş kaydedildi. Bunun yanında yüzde 196.57'lik yükseliş 1999'dan bu yana kaydedilen en hızlı yıllık artış oldu.

GEÇEN YIL DÜNYADA DÜŞÜŞ YAŞANMIŞTI

BIST 100'de geçen yıl yaşanan bu yükseliş yurtdışı piyasalarda satış ağırlıklı bir dönem yaşanırken gelmişti. 2022'de ABD'de S&P 500 yüzde 19.4, Nasdaq endeksi yüzde 33.1 ve Dow Jones endeksi yüzde 88 değer kaybetti.

Avrupa borsalarında ise İngiltere'de FTSE 100 endeksi yıllık bazda yüzde sadece 0.9 yükselirken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 12.4 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 9.5 geriledi. Avrupa ve ABD borsalarında yaşanan düşüşler gerek Fed gerekse Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) enflasyonla mücadele için 75 baz puana kadar faiz artırımına gitmesi sebebiyle yaşandı. Bunun yanında Ukrayna'da devam eden savaş ve bunun gıda ve ENERJİ piyasalarında yarattığı ekstra belirsizlikler dönem dönem satış baskılarını artırdı.

2023 yılına geldiğimizde ise rüzgarın tam tersi yöne döndüğüne şahit olundu. Küresel olarak merkez bankalarının faiz artırımları konusunda frene basmaya başlamasıyla borsalarda yükselişler yaşandı.

AVRUPA-ABD-ASYA YÜKSELİŞTE

2 Şubat itibarıyla ABD'de Nasdaq Bileşik endeksi yüzde 13.76, S&P 500 yüzde 7.72, Dow Jones ise yüzde 2.89 yükseldi. Avrupa'da ise Alman DAX endeksi yüzde 9.52 yükselirken, Paris'te CAC 40 endeksinin 2023'teki getirisi yüzde 7.98 oldu. Avrupa borsaları için gösterge endeks sayılan Euronext 100 ise yüzde 6.88 artış kaydetti.

Bunun yanında Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerden Brezilya'da IBEX 35 yüzde 10.29, Şanghay Bileşik endeksi ise yüzde 5.43'lük yükselişlere imza attı. Buna karşılık geçen yıl söz konusu borsalara getiri bakımından fark atan BIST 100 şu ana kadar 2023'te yatırımcısına yüzde 15,75 kaybettirdi.

Endeks 2023 değişim (%) Nasdaq 13,76 IBEX 35 10,29 DAX 9,52 CAC 40 7,98 S&P 500 7,72 Euronext 100 6,88 Şanghay Bileşik 5,43 FTSE 100 3,35 Dow Jones 2,89 BIST 100 -15,75

BANKACILIK ENDEKSİ YÜZDE 25 DÜŞTÜ

Bıst 100 endeksi yüzde 15.75 düşerken tüm hisseleri kapsayan BIST TUM endeksi ise bu öğlen itibarıyla 2023 genelinde yüzde 16.52 düştü. Geçen yıl Borsa İstanbul'da en hızlı artış Ulaştırma endeksinde yaşanmıştı. 2022'de yüzde 537.5 getiri sağlayan BIST Ulaştırma 2023'te şu ana kadar yüzde 9.34 düştü. Geçen yıl yüzde 215 yükselen bankacılık endeksi ise bu yıl yüzde 25.19 geriledi.

20 OCAK'TAN SONRA SATIŞLAR HIZLANDI

bıst 100 geçtiğimiz yılı 5.509 puanda tamamlarken 11 Ocak'ta 4.728 puana düştü. Bu tarihten sonra gelen alımlarla 20 Ocak'ta 5.490 puana kadar yükseldi. Bu tarihten itibaren ise borsada yoğun satışlar başladı.

Bugünden önce borsada üst üste 8 gün kayıp yaşandı. Söz konusu 8 günde BIST 100 yüzde 14.1 düştü. Tüm hisselerdeki genel düşüş ise bu süreçte yüzde 13.8 düştü.

EN ÇOK MANAS ENERJİ DÜŞTÜ

Borsa İstanbul'da en çok kaybettiren hisselerin başında ise hem haftalık hem de aylık olarak Manas enerji oldu. Manas hissesi haftalık olarak yüzde 82.22, aylık olarak ise yüzde 85.36 kaybettirdi. Haftalık kayıpta Manas'ı yüzde 58.31'lik düşüşle Bera Holding ve yüzde 34.79'luk kayıpla Gözde Girişim takip etti.

Sembol Şirket Haftalık (%) Aylık (%) MANAS MANAS ENERJİ YÖNETİMİ -82,22 -85,36 BERA BERA HOLDİNG -58,31 -65,71 GOZDE GÖZDE GİRİŞİM -34,79 -28,36 CANTE ÇAN 2 TERMİK -34,68 -39,73 POLTK POLİTEKNİK METAL -33,51 -8,76 KONYA KONYA ÇİMENTO -32,35 -30,89 AYDEM AYDEM ENERJİ -29,55 -36,71 BRLSM BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK -28,07 -35,29 NIBAS NİĞBAŞ NİĞDE BETON -27,98 -22,66 MIPAZ MİLPA -27,97 -29,15 ULUUN ULUSOY UN SANAYİ -26,86 -28,61 KATMR KATMERCİLER EKİPMAN -26,72 -41,38 SKTAS SÖKTAŞ -26,43 -39,84 ISSEN İŞBİR SENTETİK DÖKÜMA -26,23 -31,14 HKTM HİDROPAR HAREKET KONTROL -26,22 -24,71 ULKER ÜLKER BİSKÜVİ -25,64 -30,26 KIMMR KİM MARKET-ERSAN ALIŞVERİŞ -25,61 -26,59 TERA TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER -25,42 20,95 OYLUM OYLUM SİNAI YATIRIMLAR -25,38 -30,55 EGGUB EGE GÜBRE -25,25 -29,61 TKNSA TEKNOSA İÇ VE DIŞ TICARET -24,47 -33,15 POLHO POLİSAN HOLDİNG -24 -40,63 EDIP EDİP GAYRİMENKUL -23,42 -29,52 TKFEN TEKFEN HOLDİNG -23,07 -31,77 BIZIM BİZİM MAĞAZALARI -22,86 -29,89 ORGE ORGE ENERJİ ELEKTRIK -22,58 -28,51 METUR METEMTUR YATIRIM -22,5 -36,3 ERCB ERCIYAS ÇELİK BORU -22,46 -25,14 ODAS ODAŞ ELEKTRIK -22,42 -36,8 PENGD PENGUEN GIDA -22,34 -36,04 FMIZP F-M İZMİT PiSTON -22,21 -28,79 ALFAS ALFA SOLAR ENERJİ -22,06 -33,15 TEZOL EUROPAP TEZOL KAĞIT -21,89 -33,7 HDFGS HEDEF GİRİŞİM -21,32 -37,56 AKYHO AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG -21,24 -33,55 MAKIM MAKİM MAKİNE -21,18 -24,05 BAGFS BAGFAŞ -21,09 -31,57 CEMAS ÇEMAŞ DÖKÜM -21 -33,72 AKFGY AKFEN GMYO -20,7 -32,2 MOBTL MOBILTEL İLETİŞİM -20,7 -30,75 YEOTK YEO TEKNOLOJİ ENERJİ -20,6 -24,45 FRIGO FRİGO PAK GIDA -20,52 -26,53 ARENA ARENA BİLGİSAYAR -20,41 -26,12 GLRYH GÜLER YAT. HOLDİNG -20,34 -36,82 NETAS NETAŞ TELEKOM. -20,23 -34,27 MAKTK MAKİNA TAKIM -20,2 -27,79 PNSUT PINAR SÜT -19,94 -25,56 RNPOL RAINBOW POLİKARBONAT -19,9 -27,32 DARDL DARDANEL -19,76 -33,44 MEDTR MEDITERA TIBBİ MALZEME -19,73 -19,85 SUWEN SUWEN TEKSTİL -19,73 -34,15 SMART SMARTIKS YAZILIM -19,71 -27,55 ADESE ADESE GAYRİMENKUL -19,65 -28,72 DAPGM DAP GAYRİMENKUL -19,53 -33,62 TURGG TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL -19,49 -30,88 YYLGD YAYLA GIDA -19,44 -30,94 UFUK UFUK YATIRIM -19,43 -26,91 ENSRI ENSARİ DERİ -19,27 -26,54 DURDO DURAN DOĞAN BASIM -19,18 -12,01 AEFES ANADOLU EFES -19,17 -28,15 GENTS GENTAŞ -19,17 -25,77 DOKTA DÖKTAŞ DÖKÜMCULUK -19,16 -26,15 GLCVY GELECEK VARLIK YONETİMİ -19,09 -28,52 KARSN KARSAN OTOMOTİV -19,04 -33,17 INVEO INVEO YATIRIM HOLDİNG -18,96 -28,81 MERKO MERKO GIDA -18,94 -35,36 KTSKR KÜTAHYA SEKER FABRIKASI -18,93 -41,2 HEDEF HEDEF HOLDİNG -18,61 -26,41 ERBOS ERBOSAN -18,58 -29,91 ECILC ECZACIBAŞI İLAÇ -18,52 -31,67 MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ -18,41 -29,62 ARASE DOĞU ARAS ENERJİ -18,29 -29,11 KARYE KARTAL YEN. ENERJİ -18,2 -31,62 NTGAZ NATURELGAZ -18,19 -29,36 PSGYO PASİFİK GMYO -18,19 -24,56 AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM -18 -30,11 EKGYO EMLAK KONUT GMYO -18 -19,14 SELVA SELVA GIDA -18 -32,28 KRTEK KARSU TEKSTİL -17,93 -29,99 MEGAP MEGA POLIETILEN -17,85 -26,13 NTHOL NET HOLDİNG -17,82 -30,29 FONET FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERI -17,78 -29,79 METRO METRO HOLDİNG -17,65 -29,68 DOHOL DOĞAN HOLDİNG -17,41 -17,65 GOODY GOOD-YEAR -17,4 -24,17 PCILT PC İLETİŞİM MEDYA -17,07 -29,19 NUGYO NUROL GMYO -17,02 -31,07 GUBRF GÜBRE FABRIK. -17 -10,38 ALMAD ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ -16,95 -28,21 VKGYO VAKIF GMYO -16,94 -33,5 VERTU VERUSATURK GİRİŞİM -16,87 -32,36 INDES INDEKS BİLGİSAYAR -16,85 -23,27 ELITE ELITE NATUREL ORGANİK GIDA -16,84 -23,04 TUCLK TUĞÇELİK -16,76 -18,29 GLBMD GLOBAL MEN. DEĞ. -16,65 -31,46 SANEL SANEL MUHENDISLIK -16,62 -14,62 ISKPL IŞIK PLASTİK -16,57 -30,82 CLEBI ÇELEBİ -16,55 -32,71 OBASE OBASE BİLGİSAYAR -16,53 -25,71 DGNMO DOĞANLAR MOBİLYA -16,45 -23,76 DZGYO DENİZ GMYO -16,42 -29,1 RUBNS RUBENİS TEKSTİL -16,42 -31,03 ALCAR ALARKO CARRIER -16,41 -27,47 TRILC TÜRK İLAÇ SERUM -16,39 -24,7 ZOREN ZORLU ENERJİ -16,38 -31,53 TUKAS TUKAŞ -16,34 -21,23 DYOBY DYO BOYA -16,33 -27,2 MNDTR MONDI TURKEY -16,33 -25,27 YESIL YEŞİL YATIRIM HOLDİNG -16,31 -20,87 YKSLN YÜKSELEN ÇELİK -16,21 -24,27 SUNTK SUN TEKSTİL -16,2 -37,93 ARSAN ARSAN TEKSTİL -16,13 -38,19 LINK LINK BİLGİSAYAR -16,07 -24,76 KONKA KONYA KAĞIT -15,99 -34,16 AVGYO AVRASYA GMYO -15,96 -31,15 BARMA BAREM AMBALAJ -15,94 -29,47 UNLU ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG -15,91 -24,08 AKSGY AKİŞ GMYO -15,89 -22,13 SELGD SELÇUK GIDA -15,85 -24,49 ITTFH İTTİFAK HOLDİNG -15,84 -25,44 RTALB RTA LABORATUVARLARI -15,82 -29,42 CRDFA CREDITWEST FAKTORİNG -15,79 -42,17 NATEN NATUREL ENERJİ -15,72 -31,98 CONSE CONSUS ENERJİ -15,69 -29,26 ARZUM ARZUM EV ALETLERİ -15,67 -25,02 IHLAS İHLAS HOLDİNG -15,63 -24,3 SOKM ŞOK MARKETLER -15,54 -17,06 LKMNH LOKMAN HEKIM SAĞLIK -15,5 -25,5 CEMTS ÇEMTAŞ -15,49 -26,85 GSDHO GSD HOLDİNG -15,49 -28,23 GEDZA GEDİZ AMBALAJ -15,38 -22,91 HUNER HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ -15,38 -29,58 IHYAY İHLAS YAYIN HOLDİNG -15,31 -24,55 DEVA DEVA HOLDİNG -15,3 -31,82 DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDİNG -15,27 -22,61 MERCN MERCAN KİMYA -15,26 -25,55 TRCAS TURCAS PETROL -15,19 -31,81 GLYHO GLOBAL YAT. HOLDİNG -15,02 -27,69 KLRHO KİLER HOLDİNG -15 -17,54 KRPLS KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ -14,97 -28,09 PARSN PARSAN -14,86 -29,9 PETKM PETKİM -14,79 -22,56 MERIT MERIT TURİZM -14,77 -25,17 BUCIM BURSA ÇİMENTO -14,72 -22,17 SEYKM SEYITLER KİMYA -14,69 -27,29 KRDMB KARDEMİR (B) -14,68 -11,64 AYEN AYEN ENERJİ -14,67 -28,33 AFYON AFYON ÇİMENTO -14,58 -27,37 HALKB T. HALK BANKASI -14,53 -28,61 DERIM DERİMOD -14,51 -23,46 BLCYT BİLİCİ YATIRIM -14,44 -32,03 KRDMD KARDEMİR (D) -14,44 -14,21 CRFSA CARREFOURSA -14,39 -27,35 KERVT KEREVİTAŞ GIDA -14,39 -23,21 ENKAI ENKA İNŞAAT -14,34 -18,45 IHEVA İHLAS EV ALETLERI -14,29 -27,64 IHGZT İHLAS GAZETECİLİK -14,29 -20,83 ISFIN İŞ FİN.KİR. -14,24 -27,3 ARDYZ ARD BİLİŞİMTEKNOLOJİLERI -14,19 -23,82 BRKVY BİRİKİM VARLIK YÖNETİM -14,17 -36,92 LIDFA LİDER FAKTORİNG -14,14 -34,4 VAKBN VAKIFBANK -13,96 -27,78 HATEK HATAY TEKSTİL -13,86 -26,82 HLGYO HALK GMYO -13,83 -31,23 YAYLA YAYLA EN. ÜR. TÜR. VE İNŞ -13,77 -27,52 AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. -13,74 -22,19 ORCAY ORCAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ -13,71 -25,73 DESA DESA DERI -13,7 -24,95 INFO INFO YATIRIM -13,68 -25,52 MIATK MIA TEKNOLOJİ -13,62 -25,04 KLMSN KLİMASAN KLİMA -13,59 -22,66 PENTA PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM -13,59 -27,6 AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDİNG -13,45 -22,84 GWIND GALATA WIND ENERJİ -13,45 -26,65 CMBTN ÇİMBETON -13,44 -26,38 GARAN GARANTİ BANKASI -13,42 -26,34 SAYAS SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ -13,4 -24,4 DITAS DİTAŞ DOĞAN -13,36 -23,14 MAALT MARMARİS ALTINYUNUS -13,3 -17,49 ATATP ATP BİLGİSAYAR -13,28 -23,11 KAREL KAREL ELEKTRONİK -13,26 -34,85 KMPUR KİMTEKS POLIURETAN -13,14 -22,71 ANSGR ANADOLU SİGORTA -13,13 4,42 KRONT KRON TEKNOLOJİ -13,09 -37,97 SONME SÖNMEZ FILAMENT -13,08 -23,6 VBTYZ VBT YAZILIM -13,07 -11,25 IZMDC İZMİR DEMİR ÇELİK -12,98 -20,25 VANGD VANET GIDA -12,95 -24,96 KFEIN KAFEİN YAZILIM -12,94 -19,1 CEOEM CEO EVENT MEDYA -12,93 -2,85 OZKGY ÖZAK GMYO -12,91 -33,62 ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. -12,88 -19,72 AKSEN AKSA ENERJİ -12,75 -27,88 ALKA ALKİM KAĞIT -12,72 -25,53 ESCOM ESCORT TEKNOLOJİ -12,63 -22,78 MNDRS MENDERES TEKSTİL -12,54 -30,78 ULUFA ULUSAL FAKTORİNG -12,45 -45,66 KAPLM KAPLAMİN -12,38 -20,26 KARTN KARTONSAN -12,35 -22,66 SEGYO ŞEKER GMYO -12,33 -35,6 BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. -12,28 -25,73 MSGYO MİSTRAL GMYO -12,27 -26,14 EYGYO EYG GMYO -12,26 12,46 SAFKR SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK -12,19 -23,78 TGSAS TGS DIŞ TİCARET -12,19 -26,69 KRDMA KARDEMİR (A) -12,14 -14,92 KLSYN KOLEKSİYON MOBİLYA -12,12 -24,28 AGESA AGESA HAYAT EMEKLİLİK -12,1 -22,4 KRGYO KÖRFEZ GMYO -11,99 -22,94 ZRGYO ZİRAAT GMYO -11,9 -27,06 QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI -11,88 -19,25 AZTEK AZTEK TEKNOLOJİ -11,85 -27,91 TTKOM TÜRK TELEKOM -11,85 -15,42 EGPRO EGE PROFİL -11,81 -28,99 VESTL VESTEL -11,76 -20,55 YKBNK YAPI KREDİ BANK. -11,75 -29,92 IHLGM İHLAS GAYRİMENKUL -11,71 -23,44 ALGYO ALARKO GMYO -11,65 -31,38 TATGD TAT GIDA -11,61 -28,76 VAKFN VAKIF FİN. KİR. -11,56 -34,08 YAPRK YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFT. -11,45 -23,74 BAKAB BAK AMBALAJ -11,41 -20,61 KLGYO KİLER GMYO -11,41 -33,16 GEREL GERSAN ELEKTRİK -11,4 -14,67 GRSEL GÜR-SEL TURİZM TASIMACILIK -11,4 -26,89 EGEEN EGE ENDÜSTRİ -11,36 -18,06 ICBCT ICBC TURKEY BANK -11,35 -23,44 BMSCH BMS ÇELİK HASIR -11,34 -23,2 DENGE DENGE HOLDİNG -11,32 -23,7 KORDS KORDSA TEKNİK TEKSTİL -11,23 -25,88 PRKAB TÜRK PRYSMIAN KABLO -11,21 -18,9 DOBUR DOĞAN BURDA -11,17 -17,81 ECZYT ECZACIBAŞI YATIRIM -11,07 -24,87 KUTPO KÜTAHYA PORSELEN -11,06 -24,96 TRGYO TORUNLAR GMYO -11,04 -20,75 EUREN EUROPEN ENDÜSTRİ -10,9 -19,6 BASGZ BAŞKENT DOĞALGAZ GMYO -10,87 -25,35 BRSAN BORUSAN MANNESMANN -10,87 -25,36 ACSEL ACIPAYAM SELÜLOZ -10,83 -11,35 YYAPI YEŞİL YAPI -10,76 -10,76 MRGYO MARTI GMYO -10,75 -24,26 EDATA E-DATA TEKNOLOJİ -10,69 -29,25 JANTS JANTSA JANT SANAYI -10,69 -25,71 BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJİ -10,59 -13,33 ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAŞ -10,47 -24,85 ISCTR İŞ BANKASI (C) -10,47 -22,52 RYGYO REYSAŞ GMYO -10,45 -30,88 IEYHO IŞIKLAR ENERJİ YAPI HOL. -10,38 -24,77 SANFM SANIFOAM ENDUSTRİ -10,34 -14,62 EUHOL EURO YATIRIM HOLDİNG -10,27 -3,83 NUHCM NUH ÇİMENTO -10,27 -23,26 EGSER EGE SERAMİK -10,24 -25,74 MTRKS MATRIKS BILGİ DAĞITIM -10,23 -23,48 USAK UŞAK SERAMİK -10,22 -26,64 ALKIM ALKİM KIMYA -10,13 -22,06 CUSAN ÇUHADAROĞLU METAL -10,11 -22,67 DNISI DİNAMIK ISI MAKİNA YALITIM -9,94 -23,33 ANGEN ANATOLIA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ -9,76 -29,72 BOBET BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ -9,72 -23,17 TETMT TETAMAT GIDA -9,6 -16,57 SILVR SILVERLINE ENDÜSTRİ -9,58 -20,69 DAGHL DAGİ YATIRIM HOLDİNG -9,53 -23,17 AKENR AK ENERJİ -9,51 -25,14 SEKUR SEKURO PLASTİK -9,49 -22,87 AKBNK AKBANK -9,4 -21,79 MAVI MAVİ GİYİM -9,33 -15,91 DMSAS DEMİSAŞ DÖKÜM -9,3 -23,44 AKGRT AKSİGORTA -9,2 -19,18 FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. -9,16 1,91 SKBNK ŞEKERBANK -9,16 -18,95 AKMGY AKMERKEZ GMYO -8,91 -18,02 CELHA ÇELİK HALAT -8,58 -21,34 INTEM INTEMA -8,54 -22,26 FORMT FORMET METAL VE CAM -8,47 -19,91 PAPIL PAPİLON SAVUNMA -8,45 -23,72 OZGYO ÖZDERİCİ GMYO -8,4 -27,65 OZRDN ÖZERDEN PLASTIK -8,36 -22,82 TURSG TÜRKIYE SİGORTA -8,36 -22,91 BRISA BRISA -8,15 -21,45 AYCES ALTINYUNUS ÇEŞME -8,14 -24,07 AGYO ATAKULE GMYO -8,01 -18,1 EGEPO NASMED EGEPOL -8,01 -18,47 ASELS ASELSAN -7,82 -8,84 DGATE DATAGATE BİLGİSAYAR -7,79 -24,24 HUBVC HUB GİRİŞİM -7,75 -23,21 TAVHL TAV HAVALİMANLARI -7,72 -16,05 MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDİNG -7,65 -15,69 VAKKO VAKKO TEKSTİL -7,62 -20,28 GSDDE GSD DENİZCİLİK -7,48 -25,93 GZNMI GEZİNOMİ SEYAHAT -7,39 -22,79 IZINV İZ YATIRIM HOLDİNG -7,31 -16,74 ESEN ESENBOĞA ELEKTRIK -7,26 -21,98 MARKA MARKA YATIRIM HOLDİNG -7,25 -27,09 BIMAS BİM MAĞAZALAR -7,23 -11,65 IDEAS İDEAL FINANSAL TEKNOLOJİLER -7,23 -13,7 SARKY SARKUYSAN -7,11 -15,65 YUNSA YÜNSA -7,03 -23,05 TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK -6,91 -21,69 VESBE VESTEL BEYAZ ESYA -6,91 -4,52 PAGYO PANORA GMYO -6,68 -16,52 KRVGD KERVAN GIDA -6,45 -21,57 TUREX TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK -6,41 -16,28 CIMSA ÇİMSA -6,39 -18,79 GARFA GARANTİ FAKTORING -6,36 -14,09 DESPC DESPEC BİLGİSAYAR -6,35 -19,75 SMRTG SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEK. -6,35 -15,66 PETUN PINAR ET VE UN -6,33 -21,29 SNICA SANICA ISI SANAYİ -6,29 -10,82 TSPOR TRABZONSPOR SPORTİF -6,27 -18,96 GEDIK GEDİK Y. MEN. DEG. -6,23 -15,71 OZSUB ÖZSU BALIK -6,23 -12,02 LOGO LOGO YAZILIM -5,85 -13,97 BEYAZ BEYAZ FİLO -5,84 7,53 ENJSA ENERJİSA ENERJİ -5,76 -18,21 KLKIM KALEKİM KIMYEVI MADDELER -5,71 -17,4 ETILR ETİLER GIDA -5,66 -7,7 PLTUR PLATFORM TURİZM -5,4 -18,43 MARTI MARTI OTEL -5,33 -50,38 RYSAS REYSAŞ LOJİSTİK -5,33 -12,82 ALARK ALARKO HOLDİNG -5,27 -20,26 PNLSN PANELSAN CATI CEPHE -5,21 -23,64 AHGAZ AHLATCI DOĞALGAZ -5,17 -10,21 IPEKE IPEK DOĞAL ENERJİ -5,16 -8,61 ESCAR ESCAR FILO -5,14 -12,27 HEKTS HEKTAŞ -5 -18,72 MPARK MLP SAĞLIK -4,78 -14,78 FADE FADE GIDA -4,45 -17,41 BAYRK BAYRAK TABAN SANAYİ -4,39 -17,81 KCAER KOCAER ÇELİK -4,33 -17,01 CCOLA COCA COLA İÇECEK -4,32 -12,6 DOAS DOĞUŞ OTOMOTIV -4,28 -20,78 TDGYO TREND GMYO -4,15 -17,91 BMSTL BMS BİRLEŞİK METAL -4,14 23,84 ATAGY ATA GMYO -4,09 -12,75 DGGYO DOĞUŞ GMYO -4,06 -24,49 BTCIM BATI ÇİMENTO -3,94 -17,78 TMSN TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTOR -3,92 -20,26 EMKEL EMEK ELEKTRİK -3,87 -29,23 TSKB T.S.K.B. -3,79 -12,81 YGGYO YENİ GİMAT GMYO -3,74 2,91 SEKFK ŞEKER FİN. KİR. -3,29 -19,23 SAHOL SABANCI HOLDİNG -3,24 -11,72 VERUS VERUSA HOLDİNG -3,1 1,99 MGROS MİGROS TICARET -2,82 -12,96 TLMAN TRABZON LİMAN -2,79 -15,81 BANVT BANVİT -2,7 -12,9 BOSSA BOSSA -2,52 -17,66 OSTIM OSTİM ENDUSTRIYEL YAT -2,45 -9,89 ISBTR İŞ BANKASI (B) -2,42 -6,3 TOASO TOFAŞ OTO. FAB. -2,35 -10,38 SNGYO SİNPAŞ GMYO -2,21 -10,92 KOZAL KOZA ALTIN -2,2 0,11 BURCE BURÇELİK -2,04 -11,84 SISE ŞİŞE CAM -1,91 -6,92 AKCNS AKÇANSA -1,86 -18,03 TCELL TURKCELL -1,84 -7,91 PKART PLASTİKKART -1,77 -18,11 YGYO YEŞİL GMYO -1,75 -15,58 PKENT PETROKENT TURIZM -1,41 -17,03 ANELE ANEL ELEKTRIK -1,38 -19,41 ISGSY IŞ GİRİŞİM -1,3 -17,74 RAYSG RAY SİGORTA -1,25 -14,35 BURVA BURÇELİK VANA -1,15 -19,77 EREGL EREĞLİ DEMIR ÇELİK -1,11 -9,57 LUKSK LÜKS KADİFE -1,03 -10,81 KONTR KONTROLMATİK TEKNOLOJİ -0,85 -8,93 OTKAR OTOKAR -0,82 -8,92 PSDTC PERGAMON DIS TICARET -0,77 -20,48 ASUZU ANADOLU ISUZU -0,73 -30,85 ISGYO İŞ GMYO -0,29 -4,63 ISDMR İSKENDERUN DEMİR ÇELİK -0,19 -4,88 AKSA AKSA 0,07 -16,24 FENER FENERBAHÇE FUTBOL 0,08 -18,31 TTRAK TÜRK TRAKTOR 0,25 -14,11 PEKGY PEKER GMYO 0,32 -10,76 AYGAZ AYGAZ 0,45 -16,67 GOLTS GÖLTAŞ ÇİMENTO 0,66 -16,95 SAMAT SARAY MATBAACILIK 0,69 15,54 KCHOL KOÇ HOLDİNG 0,83 -11,05 SELEC SELÇUK ECZA DEPOSU 0,92 2,55 ALBRK ALBARAKA TÜRK 1,03 -13,31 ISMEN İŞ Y. MEN. DEG. 1,09 -17,29 ADEL ADEL KALEMCİLİK 1,2 10,24 DAGI DAGİ GİYİM 1,46 -6,7 ARCLK ARÇELİK 1,57 -10,54 BSOKE BATISÖKE ÇİMENTO 1,85 -2,99 THYAO TÜRK HAVA YOLLARI 1,91 -6,04 MAGEN MARGUN ENERJİ 1,98 -17,51 BNTAS BANTAŞ AMBALAJ 2,27 -14,88 ATEKS AKIN TEKSTİL 2,29 -13,03 TSGYO TSKB GMYO 2,32 -8,32 PRDGS PARDUS GİRİŞİM 2,46 -36,27 BRKSN BERKOSAN YALITIM 2,57 -6,37 YATAS YATAŞ 2,63 -6,93 AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDİNG 2,77 -4,48 OYYAT OYAK YATIRIM MENKUL 2,8 -6,47 HTTBT HİTİT BİLGİSAYAR 3,18 -15,15 KZBGY KIZILBÜK GYO 3,29 -3,65 HURGZ HÜRRİYET GZT. 3,9 -14,31 RHEAG RHEA GİRİŞİM 4,44 -9,09 SASA SASA POLYESTER 4,55 -2,22 ERSU ERSU GIDA 4,62 -8,56 OSMEN OSMANLI MENKUL 4,71 -7,65 FROTO FORD OTOSAN 5,47 -3,59 IZFAS İZMİR FIRÇA 6,05 -1,36 PEGYO PERA GMYO 6,26 -7,23 ULAS ULAŞLAR TURIZM YAT. 6,4 -0,83 PGSUS PEGASUS 6,82 1,08 TEKTU TEK-ART TURİZM 7,39 -12,36 KRSTL KRİSTAL KOLA 7,91 -10,8 PINSU PINAR SU 7,96 -2,54 EPLAS EGEPLAST 8,2 2,44 IDGYO IDEALIST GMYO 8,51 1,42 KOZAA KOZA MADENCİLİK 8,6 -7,51 BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 8,72 27,07 RALYH RAL YATIRIM HOLDİNG 8,89 1,37 OYAKC OYAK ÇİMENTO 9,19 -4,81 DOGUB DOĞUSAN 9,35 8,83 SRVGY SERVET GMYO 9,77 21,73 INVES INVESTCO HOLDİNG 10,43 23,07 GENIL GEN İLAÇ 10,72 2,25 SANKO SANKO PAZARLAMA 10,97 8,7 IMASM IMAŞ MAKINA 11,17 23,84 GSRAY GALATASARAY SPORTİF 13,38 17,83 GESAN GİRİŞİM ELEKTRIK SANAYİ 14,27 -7,51 TUPRS TÜPRAŞ 15,76 8,63 PRZMA PRİZMA PRESS MATBAACILIK 17,09 12,67 KUYAS KUYAŞ YATIRIM 17,84 3,23 BJKAS BEŞİKTAS FUTBOL YAT. 18,17 16,35 DOCO DO-CO 18,48 15,59 ARMDA ARMADA BİLGİSAYAR 23,97 67,54 ULUSE ULUSOY ELEKTRİK 25,22 -6,94 IHAAS İHLAS HABER AJANSI 25,63 31,97 VKING VİKİNG KAĞIT 26,91 56,52 PAMEL PAMEL ELEKTRİK 26,94 26,25 KNFRT KONFRUT GIDA 28,02 20,19 AKSUE AKSU ENERJİ 28,71 22,37 KGYO KORAY GMYO 29,67 27,42 GMTAS GİMAT MAGAZACILIK 29,87 52,93 LIDER LDR TURİZM 30,51 28,34 MRSHL MARSHALL 35,63 36,26 SDTTR SDT UZAY VE SAVUNMA 97,86 139,31 RODRG RODRİGO TEKSTİL 164,6 134,47 ONCSM ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER 176,14 233,83

372 ŞİRKET KAYBETTİRDİ

Borsada bu süreçte hisselerim tamamı düşmedi. Son 1 haftada borsada 372 şirket yatırımcısına kaybettirirken 73 şirket yükseliş kaydetti. Haftalık olarak en fazla yükseliş Oncosem'de yaşandı. Bu firmayı yüzde 164.6 ile Rodrigo Tekstil ve yüzde 97.86'lık artış ile SDT takip etti.

2023 genelinde ise 42 şirket yükselirken 403 şirket yatırımcısına kaybettirdi.

DÜŞÜŞÜN ÇEŞİTLİ NEDENLERİ

Analistler Borsa İstanbul'da yaşanan düşüş için çeşitli gerekçeler gösteriyor. Bunlardan en önemlisi geçen yıl yaşanan sert yükselişin ardından yatırımcının kâr satışına meyilli olması. Borsa İstanbul'a son 1 yılda 1.3 milyonu aşkın yeni yatırımcı gelirken yatırımcı sayısı da 4 milyonu aştı. Uzmanlar küçük yatırımcıların aşağı yönlü hareketlerde panik satışları yaptığını ifade ediyor. Algoritmik işlemlerin her geçen gün artan payı da satışları derinleştiriyor.

Bunun yanında Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerde ortak satışları da geçen yıla göre yükseldi.

Bunun yanında mevduat faizlerindeki yükseliş de risk iştahını kısıtlayıcı bir etken olarak öne çıkıyor. Bunun yanında yabancı takas oranı dün itibarıyla yüzde 29.5 ile tarihi düşük seviyelere yakın seyretse de seçim sürecinde olunması sebebiyle yaşanan siyasi belirsizliklerin özellikle yabancı yatırımcıyı satış yönlü teşvik ettiği belirtiliyor.

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