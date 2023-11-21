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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem görmekte olan sermaye piyasası araçlarına iletilen emir ve kotasyonlarda uygulanmakta olan maksimum emir değeri sınırlarının (maksimum TL kuralı) güncelleneceğini duyurdu.

Buna göre 2 Ocak 2024 itibarıyla mevcut durumda temerrüt sıraları için 1 milyon TL olan maksimum emir değeri sınırı 2,5 milyon TL olarak, Borsa Yatırım Fonları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Gayrimenkul Sertifikaları için uygulanan 3 milyon TL sınırı 5 milyon TL olarak, payları borsada işlem görmekte olan ortaklıkların birincil sıraları için uygulanan 100 bin TL sınırı 500 bin TL olarak güncellenecek