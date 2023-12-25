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        Haberler Ekonomi Borsa Borsada kabus devam ediyor - Borsa Haberleri

        Borsada kabus devam ediyor

        Borsa İstanbul'da geçen hafta artan satışlar yeni haftaya da taşındı. Günlük kayıp yüzde 4'ü aştı. Geçen haftaya damgasını vuran Gübretaş'ın hisseleri yine taban olurken BIST 100'deki hisselerin tamamında düşüş kaydedildi. Yakın zamana kadar art arda tavan olan 'halka arz hisseleri' de tabanı gördü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2023 - 16:47 Güncelleme: 25.12.2023 - 17:39
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        Borsa İstanbul'da geçen hafta genelinde yaşanan yüzde 5.5'lik düşüşün ardından bugün de satışlar devam etti.

        Cuma gününü 7.558 puandan kapatan BIST 100 endeksi bugün yüzde 3'ün üzerinde bir kayıpla önce 7.305 puana kadar geriledi. TSİ 16.30'da yüzde 2.6'lık düşüşle 7.358 puandan işlem gördü. Ardından 16.56 itibarıyla yeniden 7.320 puana geriledi. Kayıp yüzde 3.15'i buldu. 17.30 sularında düşüş daha da derinleşti ve endeks yüzde 4.50'lik kayıpla 7.210 puanı gördü.

        Bankacılık endeksindeki düşüş yüzde 4.85 olurken, bilişim endeksi yüzde 6.7 ile en fazla kaybettiren endeks oldu.

        Söz konusu saat itibarıyla BIST 100'de yer alan 100 hissenin 97'sinde düşüş kaydedildi.

        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Gübre'siz borsa yeşermedi Haberi Görüntüle

        GÜBRETAŞ'TA 6 GÜNLÜK KAYIP YÜZDE 50'YE YAKLAŞTI

        Geçtiğimiz hafta HABERTÜRK'ten Rahim Ak'ın gündeme taşıdığı ve endekste önemli bir ağırlığa sahip olan Gübretaş'ın hisselerinde bugün de yüzde 10'luk düşüş yaşandı. Gübretaş hisseleri 15 Aralık cuma gününü 360 liradan kapatmıştı. Bunun ardından firma, SPK'ya yaptığı yüzde 300'lük bedelsiz sermaye artırımı başvurusunun reddedildiğini açıkladı. Rahim Ak'ın haberinde yer alan bilgilere göre bu hissede pozisyon alan 2 büyük yatırımcının satışları piyasayı sarsarken bazı aracı kurumlar teminatlarını tamamlamayan bu yatırımcıların diğer hisselerini de mecburen sattı. Bu da piyasayı ciddi oranda etkiledi. Gübretaş hisseleri 15 Aralık'tan bu yana 6 işlem gününde yüzde 46.7'yi değer kaybetti.

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        Yeniden dengelenme dönemi
        Yeniden dengelenme dönemi Haberi Görüntüle

        HİSSELERDE DENGELENME

        Bunun yanında yakın zamana kadar hızlı yükselişleriyle gündeme gelen bazı hisselerde geçen hafta derinleşen kayıplar yeni haftaya da taşındı. Sasa'da günlük kayıp yüzde 3.6'ya ulaşırken, Hektaş yüzde 2.5 değer kaybetti. Ayrıca son aylarda halka arzı gerçekleşen ve ilk günlerinde art arda tavan olan şirket hisselerinde de bugün yüzde 6 ila 9 arasında düşüşler görüldü. Analistler genel satış baskısının yanında bu hisselerde yaşanan düşüşlerin beklenen bir dengelenme olduğunu ifade etti.

        MOODY'S'TEN BEKLENEN AÇIKLAMA GELMEDİ

        Geçen haftaki düşüşte Moody's'in bir önceki cuma beklenen Türkiye kredi notu değerlendirmesini yayımlamaması da etkili olmuştu. Piyasalar kredi derecelendirme kuruluşunun bir not artışına gitme ihtimalini fiyatlıyordu. Beklenen açıklamanın gelmemesi negatif bir etki yarattı.

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        KREDİ FAİZ ORANLARI OLUMSUZ ETKİLEDİ

        Borsayı aşağı çeken bir başka neden ise TCMB'nin faiz artırımları sonrası yüzde 90'lara çıkan kredi faiz oranları olarak gösteriliyor. Kredi kullanarak yatırım yapan bir çok yatırımcı bu faiz oranı ile para kazanması zorlaştığı için artık kredi kullanmaktan vazgeçmiş durumda. Bu da özellikle kredi kullanarak satın alınan küçük ve orta ölçekli şirketlerin hisselerini olumsuz etkiliyor.

        TL MEVDUAT FAİZLERİ ALTERNATİF HALİNE GELDİ

        Faiz artırımlarının bir diğer etkisi de mevduat faizlerinin borsa yatırımlarına alternatif haline gelmesi oldu. 3 aya kadar vadeli mevduat faizleri yüzde 52'yi aşarken son yaşanan satışların ardından küçük yatırımcının garanti getirisi olan TL mevduata yöneldiği belirtiliyor. Faiz artırımlarından önce TL mevduat faizinin enflasyona oranla çok düşük kalması pek çok tasarruf sahibini getiri arayışına itmiş ve Borsa İstanbul bu arayıştaki ilk duraklardan birisi haline gelmişti.

        NOEL TATİLİYLE LİKİDİTE AZALDI

        Tüm bunların yanında yurtdışında Noel tatili sebebiyle işlem yapılmaması bugün piyasada likidite azalmasına yol açtı. Yabancı yatırımcı 15 Aralık haftası itibarıyla son 7 haftada 1 milyar 762 milyon dolarlık net hisse senedi alımı gerçekleştirdi. Son haftalarda ağırlıklı alım tarafında olan yabancıların bugün alım yapmaması borsada düşüşü hızlandırdı.

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