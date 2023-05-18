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Yatırımcı Rehberi programının bu haftaki konuğu Dinamik Yatırım Başekonomisti Enver Erkan oluyor. Seçim öncesi ve sonrası piyasa hareketlerini yorumlayan ikinci tur sonrasına yönelik tahminlerini de paylaşıyor. Erkan, Cumhurbaşkanlığı yarışındaki bir birine taban tabana zıt ekonomi politikasını savunun iki adayın hangisinin kazanması durumunda ekonomi politikasının piyasaları nasıl etkileyebileceğine dair görüşlerini aktarıyor.

FAİZİN ETKİSİ NE OLACAK?

Erkan, bugünlerde yüzde 39'a kadar çıkan mevduat faizi ve KKM faiz oranlarını da yorumlarken bu durumun borsaya etkisini değerlendiriyor. Erkan ilk tur cumhurbaşkanlığı ve milletvekilli seçimleri öncesi agresif bir şekilde satın alınan seçim sonucu ise tahminlerinin tersine sonuçla karşılaşınca aldıkları gibi sert satışa geçen yatırımcıların bazı grup ve sektör hisselerinde yaşattığı oynaklığı da değerlendirdi. Özellikle seçimden bir hafta önce ve seçimin ardından yerli ve yabancı yatırımcıların yatırım perspektifinin nasıl şekillendiğini dile getiren Erkan, ikinci tur para ve sermaye piyasaları ile ekonomiye dair seçim sonrası beklentisini de sıraladı.

HALKA ARZ BORSASI MI?

Şirketlerin bilançolarını da değerlendiren Erkan, ayrıca son dönemde hızlanan halka arzlara ilişkin soruları yanıtlarken halka arzlarda artan yeri yatırımcı sayısının bundan sonraki süreçte borsaya olumlu etki edip etmeyeceğine dair görüşlerini aktarıyor. Ekran, halka arzlarda oluşan onlarca tavan hareketinin borsaya bakış açısını nasıl bozduğuna dair açıklamalar yapıyor.

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