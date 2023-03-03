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Borsa günün ilk yarısında geriledi 

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,72 değer kaybederek 5.223,34 puana geriledi

Giriş: 03.03.2023 - 13:26 | Güncelleme: ABONE OL
Borsa günün ilk yarısında geriledi 
AA

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 38,07 puan değer kaybederek 5.223,34'e indi. Toplam işlem hacmi 37,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,64, holding endeksi yüzde 0,58 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,77 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 1,67 ile gıda, içecek oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 55,18, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 76,61 olarak gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon, son 12 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Analistler, küresel pay piyasalarında, resesyon riskinin azaldığına işaret eden veriler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yaz aylarında faiz artırımlarını durdurabileceği beklentileri ile pozitif bir seyir izlendiğini, Borsa İstanbul'un ise negatif ayrıştığını ifade etti.

Öğleden sonra ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri takviminin yakından takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.340 ve 5.450 seviyelerinin direnç, 5.100 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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