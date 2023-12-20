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        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,82 değer kaybederek 7.662,85 puandan tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 18:38 Güncelleme: 20.12.2023 - 18:38
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        Borsa günü düşüşle tamamladı
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        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 63,01 puan azalırken, toplam işlem hacmi 63,3 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 1,60 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,91 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,09 ile menkul kıymetler yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 3,55 ile finansal kiralama faktoring oldu.

        Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl en geç mayısta faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik fiyatlamalar ve "yumuşak iniş" ihtimalinin etkilerinin devam ettiğini söyledi.

        Bu hafta açıklanacak ve Fed'in enflasyon göstergesi olarak yakından izlediği, kişisel tüketim harcamaları verilerinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini ifade eden analistler, banka yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam etmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

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        Öte yandan, dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's yayımladığı Türkiye ekonomisine ilişkin "Kredi Görüşü" raporunda, sıkı parasal duruşun sürdürülmesi durumunda Türkiye'nin kredi notu görünümünün pozitife çevrilebileceğini bildirdi.

        Mayıs seçimlerinin ardından daha ortodoks politikalara dönüşün kredi açısından olumlu olduğu belirtilen raporda, önemli makroekonomik dengesizliklerin azaltılmasının zaman alacağı aktarıldı.

        Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de büyüme, haftalık işsizlik başvuruları ve öncü göstergeler endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.600 ve 7.530 puanın destek, 7.700 ve 7.810 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        TCMB PPK toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkarılacağını tahmin ediyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #ekonomi
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