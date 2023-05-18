Borsa güne yükselişle başladı

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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,03 puan ve yüzde 0,43 değer kazanarak 4.681,71 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,12 ve holding endeksi yüzde 0,24 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,42 ile gıda, içecek, en çok kaybettiren yüzde 0,12 ile orman, kağıt, basım oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,57 değer kazanarak günü 4.661,68 puandan kapattı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizinin çözüleceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre liderleriyle dünkü görüşmesi sonrası Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, borç limiti konusunda verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, ABD temerrüde düşmeden bir anlaşmaya varacaklarından emin olduğunu bildirdi.

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