Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Borsa

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,35 artışla 4.605,61 puandan başladı

Giriş: 17.05.2023 - 10:04 | Güncelleme: ABONE OL
Borsa güne yükselişle başladı
AA

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,90 puan ve yüzde 0,35 değer kazanarak 4.605,61 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,94 ve holding endeksi yüzde 0,47 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,15 ile orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren yüzde 0,50 ile spor oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,97 değer kazanarak günü 4.589,71 puandan kapattı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizi ve ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerle negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, dün borç limitine ilişkin Kongre liderleriyle bir araya gelirken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, hafta sonuna kadar anlaşma sağlanmasının mümkün olduğunu, anlaşmanın o kadar da zor olmadığını dile getirdi.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, sözle yönlendirmelerine devam ederken, New York Fed Başkanı John Williams, enflasyonun kabul edilemez derecede yüksek olduğunu kaydetti. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise haziran toplantısı için herhangi bir karar vermediğini belirterek, faiz indirimlerini tartışmak için çok erken olduğunu söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici fiyat endeksi ile ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıç verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.700 ve 4.750 seviyelerinin direnç, 4.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Cannes'ın açılışını Johnny Depp yaptı
Cannes'ın açılışını Johnny Depp yaptı
Barış Boyun suç örgütünde yeni gözaltılar!
Barış Boyun suç örgütünde yeni gözaltılar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere mesaj
Yıldız rap'çiler İstanbul’da buluşuyor
Yıldız rap'çiler İstanbul’da buluşuyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.