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        Borsa güne yatay seyirle başladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay bir seyirle 9.029,50 puandan başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 10:08 Güncelleme: 26.03.2024 - 10:08
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        Borsa güne yatay seyirle başladı
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        Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,12 puan değer kazanarak 9.029,50 puana çıktı.

        Bankacılık endeksi yüzde 1,01 azalırken, holding endeksi yüzde 0,11 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,41 ile elektrik olurken, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

        Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,90 değer kaybıyla 9.029,38 puandan tamamladı.

        Analistler, küresel pay piyasalarında, haftanın geri kalanında açıklanacak veriler ve önemli merkez bankalarının gelecek dönem politikalarına yönelik belirsizliklerin risk iştahını törpülediğini ifade etti.

        Fed'in, bu yıl başlaması beklenen faiz indirimlerinin zamanı ve hızına ilişkin belirsizlik devam ederken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin dünkü sözle yönlendirmelerindeki temkinli ton pay piyasalarında satış baskısının güç kazanmasına yardımcı oldu.

        Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da Gfk tüketici güven endeksi, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, konut fiyat endeksi, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed Sanayi Endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek, 9.200 ve 9.350 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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