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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan çifte cinayetle ilgili valilikten açıklama! - Son dakika haberi

        Annesi ve kız kardeşini öldürmüştü! İstanbul'daki çifte cinayetle ilgili valilikten açıklama

        Türkiye dün İstanbul'da meydana gelen kan donduran iki cinayet haberiyle sarsıldı. Beyoğlu'nda yaşanan olayda, Uğur Falay aldı katil zanlısı, annesi Hüsna ile kız kardeşi İrem Falay'ı öldürdükten sonra bir cami içerisinden hayatına son verdi. İstanbul Valiliği'nden bu sabah yapılan açıklamada da, "İntihar mahallinde ve evde bulunan boş kovanlarda yapılan ön incelemeler sonucunda, intihar olayıyla iki kadının öldürülmesi olayında aynı silahın kullanıldığı sonucuna varılmıştır. Şahısla ilgili yapılan çalışma sonucunda şahsın, 15 Mart 2024 - 25 Mart 2024 tarihleri arasında cezaevinden izinli olarak çıktığı tespit edilmiştir" denildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 10:00 Güncelleme: 26.03.2024 - 10:12
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        İstanbul'daki çifte cinayetle ilgili valilikten açıklama!
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        İstanbul Valiliği Bahçelievler'de annesini ve kız kardeşini öldürdükten sonra Beyoğlu'nda bir cami içerisinde hayatına son veren Uğur Falay'la ilgili açıklama yaptı.

        DHA'nın haberine göre açıklamada, "İntihar mahallinde ve evde bulunan boş kovanlarda yapılan ön incelemeler sonucunda, intihar olayıyla iki kadının öldürülmesi olayında aynı silahın kullanıldığı sonucuna varılmıştır" denildi.

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        Bahçelievler'de annesi Hüsna Falay (58) ve kız kardeşi İrem Falay (21) öldürdükten sonra Beyoğlu'nda bulunan Nusretiye Camii'ne giderek intihar eden Uğur Falay'la ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı.

        CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

        Yapılan açıklamada, "25 Mart günü saat 10:40 sıralarında ilimiz Beyoğlu ilçesi Nusretiye Camii içerisinde Uğur Falay (35), yankesicilik, uyuşturucu madde kullanımı, kasten yaralama, hırsızlık gibi suçlardan toplam 20 adet suç kaydı bulunmaktadır, yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayla intihar etmiş ve olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Şahısla ilgili yapılan çalışma sonucunda şahsın, 15 Mart 2024 - 25 Mart 2024 tarihleri arasında cezaevinden izinli olarak çıktığı tespit edilmiştir. Şahsın ev adresine inceleme amacıyla gidildiğinde ise Uğur Falay'ın annesi Hüsna Falay (58) ve kız kardeşi İrem Falay (21) ikametleri içerisinde ölü olarak bulunmuştur. İntihar mahallinde ve evde bulunan boş kovanlarda yapılan ön incelemeler sonucunda, intihar olayıyla iki kadının öldürülmesi olayında aynı silahın kullanıldığı sonucuna varılmıştır. 7.65 çapında tabancanın kullanıldığı her iki olayın oluş şekli, kriminal incelemenin ardından netlik kazanacaktır" denildi.

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        Fotoğraflar: İHA

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