Önce annesini ve kız kardeşini öldürdü sonra intihar etti

Önce annesini ve kız kardeşini öldürdü sonra intihar etti

REKLAM advertisement1

Korkunç cinayetin ayrıntıları bugün Beyoğlu’nda sabah saat 10.40 sıralarında Nusretiye Camii içerisinde yaşanan intihar olayından sonra ortaya çıktı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, yankesicilik, uyuşturucu madde kullanımı, kasten yaralama suçlarından toplam 20 adet suç kaydı bulunan 35 yaşındaki Uğur Falay camii içerisinde silahla intihar etti. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, Falay’ın anne ve kız kardeşine ulaşılamadığı bilgisine ulaştı.

Fotoğraf: DHA DEHŞET GÖRÜNTÜ Bunun üzerine Bahçelievler’de oturan anne Hüsna Falay (59) ve 22 yaşındaki kız kardeşi İrem Falay’ın evine giden polis ekipleri kapıyı çilingirle açtı. Polis ekipleri anne ve kızının cansız bedenleri ile karşılaştı. REKLAM

Fotoğraf: DHA AYNI SİLAHLA ÖLDÜRÜLMÜŞ Bunun üzerine geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, olay yerinde elde edilen boş kovanlar, intihar olayında kullanılan silahla eşleşti. Elde edilen bilgilere göre, Uğur Falay, evde önce anne ve kız kardeşini öldürdü. Ardından geldiği Beyoğlu’ndaki camii avlusunda intihar etti.

Fotoğraf: DHA CEZAEVİNDE 10 İZNE ÇIKTI Yapılan çalışmalarda intihar eden katil zanlısı ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Ortaya çıkan ayrıntılara göre, çeşitli suçlardan 20 suç kaydı bulunan Uğur Falay, cezaevinde 15 Mart günü 10 günlük izin için dışarı çıktı. Günü dolduğu günde, önce annesi ve kız kardeşini öldürdüğü iddia edilen şüpheli intihar etti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya sürdürülüyor.

Fotoğraf: DHA İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA İstanbul Valiliği, Beyoğlu'ndaki bir camide intihar eden Uğur Falay'ın evinde, annesi ve kız kardeşinin de ölü bulunduğunu, yapılan ön incelemede her iki olayda da aynı silahın kullanıldığı sonucuna varıldığını bildirdi.

Fotoğraf: DHA Valilikten yapılan açıklamada, saat 10.40 sıralarında Beyoğlu Nusretiye Camisi içerisinde, 20 suç kaydı bulunan Uğur Falay'ın (35) ruhsatsız tabancayla intihar ettiği belirtildi.

Fotoğraf: DHA Yapılan çalışma sonucunda bu kişinin, 15-25 Mart tarihlerinde cezaevinden izinli çıktığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Şahsın ev adresine inceleme amacıyla gidildiğinde ise Uğur Falay'ın annesi Hüsna Falay (59) ve kız kardeşi İrem Falay (22) ikametleri içerisinde ölü olarak bulunmuştur. İntihar mahallinde ve evde bulunan boş kovanlarda yapılan ön incelemeler sonucunda, intihar olayıyla iki kadının öldürülmesi olayında aynı silahın kullanıldığı sonucuna varılmıştır. 7.65 çapında tabancanın kullanıldığı her iki olayın oluş şekli, kriminal incelemenin ardından netlik kazanacaktır. Konu ile alakalı tahkikat devam etmektedir." *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.